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陳冲：金磚國家意在發洩 去美元化非一蹴可幾

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲。記者蘇健忠／攝影
新世代金融基金會董事長陳冲。記者蘇健忠／攝影

新世代金融基金會董事長陳冲今日指出，即將到來的8月22日金磚國家峰會，從未如此吸引舉世的目光，不僅是因為本屆報名參加的國家空前之多，超過40國，也不是普丁與會是否會遭國際刑事法庭逮捕，全球金融界更將眼光聚焦在去年峰會提出的BRICS+一籃子貨幣構想，經五國一年的研究，究竟有無推展的可行性。

陳冲表示，過去一年，去美元化無疑是地緣政治或地緣經濟的熱門話題，尤其是2013年1月15日國際貨幣基金出版一份名為「地緣經濟分裂及多邊主義的未來」的內部文件，更明白凸顯此一國際金融機構對全球化及美元式微的態度。

他認為，IMF文件或出版品的用詞遣字，向來要考慮中、美兩大重量級會員國的觀感，名稱前段的Geoeconomic fragamentation，就是含蓄表達全球化已然翻轉，而後段所謂the future of multilateralism，則是傳統外匯資產多元化的婉轉說詞。其實由過去十年國際貨幣基金COFER(外匯存底成分組合)的統計觀察，美元占全球貨幣比率，已由66%逐步降至近年的59%上下，雖然依舊睥睨群雄，但已呈逐漸衰退之勢，也是不爭的事實。

陳冲進而指出，自從1970年Nixon shock美國撕毀美元兌換黃金的承諾後，各國對美元特權漸感不耐，尤其近年美國又藉SWIFT結算平台的主場優勢，進行金融制裁，造成許多國家不安。年來不少全球政治領袖，例如巴西總統、伊朗總統、肯亞總統相繼在國際場合，有反對美元的激烈發言，雖然彼等言論欠缺國際金融的宏觀，流於情緒發洩，卻也獲得不少共鳴，所謂de-dollarization乃不脛而走。

對於去美元化的後續發展，陳冲接著說，去美元化不會一蹴可幾，也不會是平靜的過程，而坐享美元特權的美國，絕非sitting duck，負隅也要維持美元主導地位(dominance)，因此今年多次演講，他都表示，未來國際貨幣體系，Dollar dominance(美元主導的單極貨幣)雖將褪色，但不會直接轉入Bipolar(雙極)、多極(Multipolar)貨幣體系，準雙極的貨幣集團(Currency bloc)或許是過渡時期的選項。金磚五國有BRICS+的想法，應該就是想藉此一currency bloc，從成員國間相互貿易以本幣交易開始，例如俄國外匯存底有17%是人民幣，就是良好的切入點，巴西總統魯拉在南美洲的言論，相信也是受此啟發。

在陳冲看來，不論是BRICS+或其他貨幣集團，例如美元與加幣、歐元與英鎊等，理論上似乎可行，但作為計價的單位還相對單純，要成為交易的媒介、價值的儲存，則還要相當細緻的安排。在7月5日的峰會前夕，金磚旗下New Development Bank的財務長 Maasdrop即向媒體表示，對所謂金磚幣(BRICS+)尚無立即的規劃，也無意挑戰美元，言外之意，會員國這一年在技術尚欠成熟或無重大突破，會前各種發言，是聲東擊西、是虛張聲勢，還只是情緒的反彈，且看本月下旬分解。而當前執政者，喜歡用堆積木(Building blocks)一詞，去美元化也是如此。

陳冲 美國

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