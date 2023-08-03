政委鄧振中明與美副貿易代表開會 可能決定下階段啟動時間

行政院政務委員鄧振中4日上午將與美國副貿易代表畢昂奇進行視訊會議，據了解，兩人將可能討論對於台美21世紀貿易倡議下階段啟動的時間與議程，會議過程不公開。

台美21世紀貿易倡議自去年6月啟動後，緊接展開一連串的談判，最終在今年6月1日簽署首批協定，當時在美國在台協會（AIT）華府總部簽署。並由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，鄧振中、畢昂奇及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

簽署首批協定過後，外界就更加關心下一階段的談判時間什麼時候會展開，日前鄧振中也透露，下階段主要會先聚焦在環保、勞工、農業等三項議題。這三項會是同時展開談判，目前相關單位都已經在著手準備，且這次談及的範圍也相對較大，預估談判團隊的規模將會比上次更大、來得更多人；特別是環保、勞工跟農業這三項議題都是對台美而言相當重要。

據了解，明日上午鄧振中將會以視訊方式與畢昂奇開會，兩人將有可能討論台美21世紀貿易倡議下階段啟動的時間與議程，會議過程不公開。