A6穩月配來了》想存未來30年那一桶金？圓夢計畫曝光！

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「種一棵樹最好的時間是10年前，其次是現在。」那麼開始動手存未來那一桶金最好的時間呢？專家認為，如果錯過了過去30年，請把握現在。雖然美國聯準會升息進入尾聲，未來捉摸不定、但也充滿機會，野村投信指出，想要贏的策略，攻守都不能偏廢，駿利亨德森平衡策略，30年實戰經驗，攻守兼備，開始動手存基金，不能錯過這檔老牌的美國平衡基金。

您未來人生30年藍圖的那一桶金就交給它！

30年存基金養成計畫曝光，好心動？根據晨星統計(詳下圖一)，假設每月定期定額3000元台幣，自1998年12月該基金成立，就開始投入駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，近25年投資不間斷，截至2023/7/31，投入成本約888,000元，累積報酬(本金+報酬)約為2,000,321元，接下來再持續堅持5年，將有機會邁向30年存基金養成計畫。

這應該就是股神巴菲特所提「雪球理論」的魔力。巴菲特有句名言：「人生就像滾雪球，只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」 用在投資上，野村投信表示，「雪球理論」有二個重要的致富關鍵訣竅：

1、找到夠長的坡道：也就是時間，趁早理財，運用時間的坡道為投資加分。

2、找到夠濕的雪：代表適當的投資產品，波動過劇或大漲大跌的標的，不易累積財富，駿利亨德森旗下的平衡基金所呈現的股債靈活配置、能攻善守，即是最合適的「濕雪」。

資料來源：晨星，野村投信整理，A2美元累積級別，同類型平均係採晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類。資料日期：截至2023/7/31；定期定額報酬按每月1日扣款新台幣3,000元，成立日至最近月底，依持有不同的時間計算。本基金係指駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。本基金A2美元累積級別成立日為1998/12/24。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

老牌平衡基金30年實力，存基金好幫手

駿利亨德森平衡策略歷經了全球多次金融危機與重大經濟事件的考驗，已經累積30年實績(註1)，擁有完整的績效歷史紀錄可供檢驗。尤其現在聯準會升息即將邁入尾聲，今年股債市皆驚驚漲，擔心現在進場會套在高檔？又擔心漲升行情一去不回頭？野村投信強調，駿利亨德森旗下的平衡基金有3大特點，控風險同時找機會，一兼兩顧：

特點1.股票部位：投資大型優質美股掌握股市先機！

特點2.債券部位：添加一籃子高品質投資級債券提升下檔保護力！

特點3.強化報酬風險比（Risk / Return Ratio ），CP值升級！根據彭博統計(註2)，美國平衡策略自2000年以來至今，報酬風險比為0.53，優於標普500指數的0.43，亦即每單位風險所創造的報酬，數值愈高代表相同風險下，美國平衡策略有機會創造較佳的報酬機會。

A6穩月配級別來了！想找被動收入如虎添翼

想創造被動現金流，靠「息」收也是簡單的投資途徑。駿利亨德森旗下平衡基金即日起推出「A6穩月配級別」，每個月收「息」的被動現金流機制，穩定的現金流可以滿足大眾的理財需求，也讓資金運用更具彈性。

A6穩月配美元_配息資訊

資料來源：駿利亨德森、理柏，資料日期：2023/7。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。首次配息期間為基金成立2023/4/5~2023/4/14。

老少咸宜的平衡基金，存基金及早行動

駿利亨德森旗下平衡基金是一檔簡單、易懂的平衡基金，更是屢獲國內外多項基金獎肯定(註3)，是老少咸宜的標配基金，人人都可以輕鬆入手，「進可攻，退可守」減輕投資上下波動的壓力，現在再搭配「A6穩月配級別」，提供投資人存基金、穩定收息，創造被動現金流。

長期投資的效益，需要用時間來證明，駿利亨德森平衡策略30年實力有目共睹。坐而言，不如趕快起而行，現在加入「30年存基金養成計畫」，早一點行動，為自已及早存下一桶圓夢基金。

註1/駿利亨德森平衡策略成立於1992/09/01，駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)之A2美元累積級別成立日為1998/12/24。註2/資料來源：Bloomberg。美國平衡策略係指55%標普500指數 + 45%彭博美國綜合債券指數組成之模擬投資組合。指數回測期間為2000/01/01～2023/07/31。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。註3/晨星暨Smart智富台灣基金獎：2019,2020,2022全球多元資產型基金獎；Benchmark指標雜誌：2021,2023平衡型股債混合最佳表現基金大獎_同級最佳。資料來源：各頒獎單位；資料日期：各頒獎年度。

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註：A6穩月配美元與A5及V5配息級別之差異為A6穩月配美元為固定目標配息金額，A5及V5配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故A6穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最 低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(投資人須知)。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯 本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款 保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心 申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環 之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人 須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度 甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關 風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對 不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不 代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金 由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基 金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】AMK01-230700151