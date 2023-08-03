行政院前院長陳冲：金磚國家意在發洩 去美元化非一蹴可幾

行政院前院長陳冲今（3）日指出，8月22日金磚國家峰會即將到來，全球金融界將眼光聚焦在去年峰會提出的BRICS（金磚國家）+一籃子貨幣構想，經五國一年的研究，究竟有無推展的可行性。不過，目前金磚國家對所謂金磚幣（BRICS+）尚無立即的規劃，也無意挑戰美元，顯示金磚國家意在發洩，去美元化非一蹴可幾。

陳冲表示，過去一年，去美元化無疑是地緣政治或地緣經濟的熱門話題，尤其是2013年1月15日國際貨幣基金出版一份名為「地緣經濟分裂及多邊主義的未來」的內部文件，更明白凸顯此一國際金融機構對全球化及美元式微的態度。

IMF文件或出版品的用詞遣字，向來要考慮重量級會員國（中美）的觀感，名稱前段的geoeconomic fragmentation（地緣經濟分裂），就是含蓄表達全球化已然翻轉，而後段所謂the future of multilateralism（多邊主義的未來），則是傳統外匯資產多元化的婉轉說詞。其實由過去十年國際貨幣基金COFER（外匯存底成分組合）的統計觀察，美元占全球貨幣比率，已由66%逐步降至近年的59%上下，雖然依舊睥睨群雄，但已呈逐漸衰退之勢，也是不爭的事實。

陳冲指出，自從1970年Nixon shock（尼克森衝擊）美國撕毀美元兌換黃金的承諾後，各國對美元特權漸感不耐，尤其近年美國又藉SWIFT結算平台的主場優勢，進行金融制裁，造成許多國家不安。年來不少全球政治領袖，例如巴西總統、伊朗總統、肯亞總統相繼在國際場合，有反對美元的激烈發言，雖然彼等言論欠缺國際金融的宏觀，流於情緒發洩，卻也獲得不少共鳴，所謂de-dollarization（去美元化）乃不脛而走。

陳冲認為，去美元化不會一蹴可幾，也不會是平靜的過程，而坐享美元特權的美國，絕非sitting duck，負隅也要維持美元主導地位（dominance），因此今年多次演講，他都表示，未來國際貨幣體系，Dollar dominance（美元主導的單極貨幣）雖將褪色，但不會直接轉入Bipolar（雙極）、多極（Multipolar）貨幣體系，準雙極的貨幣集團（Currency bloc）或許是過渡時期的選項。金磚五國有BRICS+的想法，應該就是想藉此一currency bloc，從成員國間相互貿易以本幣交易開始，例如俄國外匯存底有17%是人民幣，就是良好的切入點，巴西總統魯拉在南美洲的言論，相信也是受此啟發。

不過，不論是BRICS+或其他貨幣集團（例如美元與加幣、歐元與英鎊），理論上似乎可行，但作為計價的單位還相對單純，要成為交易的媒介、價值的儲存，則還要相當細緻的安排。峰會前夕（2023年7月5日），金磚旗下New Development Bank的財務長Maasdrop向媒體表示，對所謂金磚幣（BRICS+）尚無立即的規劃，也無意挑戰美元，言外之意，會員國這一年在技術尚欠成熟或無重大突破，會前各種發言，是聲東擊西、是虛張聲勢，還只是情緒的反彈。

陳冲說，當前執政者，喜歡用堆積木（Building blocks）一詞，去美元化也是如此。