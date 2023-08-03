新聞眼／政府沒說的事 綠電牛步 台電慘賠

經濟部長王美花去年就曾說過，二○二五年要達到百分之廿綠電的政策目標確定跳票，審計部報告近日把多項重點政策細節攤在陽光下，外界這才發現，現況離達標竟是如此遙遠；政府固然可以辯駁，二○二五年時間未到，但諸如漁電共生推動了三年，達成率目前連一成都不到，要說能在最後二年時間能完成目標，恐怕難以取信大眾。

民進黨政府對於能源供給現況，是典型的報喜不報憂。蔡總統在就職七周年的記者會上重點宣傳，「再生能源全年度發電量首度超越核電」，對於再生能源容量設置的進度落後，卻隻字未提。

蔡總統沒有說的事，還有這七年來為了發展綠能，造成西岸遍地光電吞噬農田魚塭，遍布離岸風電的西海岸從施工到運作，威脅海洋生態與漁民，抗議聲浪不曾間斷，衍生弊案更是不計其數。

強行通過深澳電廠、觀塘三接環評，協和電廠四接東移「黑箱審查」創下環評史上惡例，都是黨意大於民意的表現；更諷刺的是，犧牲了這麼多的社會成本所換來的發展綠能，卻沒能改善台電長期財務不健全的公司體質，反而慘賠更多錢，到頭來還是全民納稅錢埋單。

按照民進黨政府的能源轉型藍圖，再生能源要達到百分之廿、燃煤百分之卅、燃氣百分之五十，才能進一步完成非核家園目標。如今，再生能源推動進度卡關，意味著火力發電、核電勢必在未來幾年還得擔當一定程度的穩定供電角色；但審計部報告也點出，連攸關火力發電穩定的天然氣儲槽發定天數，再幾年後都有未達標疑慮。

能源供應穩定度，攸關經濟、投資發展，台灣美國商會公布的「二○二三台灣白皮書」，就直指台灣能源轉型進度「遠遠落後」，不但影響產業發展，也衝擊國家安全，呼籲政府應提出確保供電無虞的政策藍圖。

當審計部、外資商會相繼提出示警，作為總統參選人，賴清德日前在校園演講時拋出「核電供緊急使用說」，似乎不再那麼難以理解；因為，若現況未解，接下來若當選炸彈恐落在自己手上。如此情景，民進黨政府還好意思繼續宣傳，能源轉型一切都在軌道上嗎？