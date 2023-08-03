盤點工廠柴油發電 「用盡髒電」？

上月廿一日晚間中油台中接收站（二接）因儀控故障供氣中斷，導致北部大潭、民營海湖兩電廠少掉三四○萬瓩電力，造成三小時供電拉警報，國民黨再度直指「缺電」。據了解，台電近來盤點全台工廠大型柴油發電機，列入台電電力交易平台民間發電機組，交易平台是「藏電於民」或「用盡髒電」引起質疑。

不過，台電解釋，交易平台聚合民間資源，在緊急狀況下非常態調度，是救急不救窮。

監察院日前調查二○二一年「五一三大停電」與二○二二年「三○三大停電」事故時，提及核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為基載備用電源，卻有十八個月在發電，如同「黑電」。廿一日二接供氣停擺，調度協和、大林、核三備用發電渦輪機組等電力，國民黨直指是掩蓋缺電事實。

知情人士指出，台電最近也在要求各單位盤點所有的工廠大型柴油發電機，列入民間發電的機組，納入台電電力交易平台，包含自來水公司淨水廠的備用柴油發電機等，以在未來緩解供電壓力；由於柴油發電是「最髒的電」，以髒電補充不足電力，也引發質疑。

再生能源發電有間歇性及不易預測特性，為避免影響供電穩定及系統調度之資源安排，須加強輔助服務準備量，台電前年七月成立電力交易平台，讓分散在民間的電力資源提供台電調度，包含民營傳統發電業者、自用發電設備業者、新興併網型儲能設備、再生能源及可配合調整用電的需量反應業者。

台電副總吳進忠解釋，交易平台是「藏電於民」，廠商能參加交易平台競標，若有得標，就可以「待命」，台電若有需求時可以付費調度；即時調度方面須在十分鐘內發電，容量費率較高；補充備轉需在卅分鐘內調度。

對於柴油電是「較髒的電」，或被質疑是「黑電」，吳進忠說，這是在緊急狀況使用，可視為「救急不救窮」，如二接中斷時迅速補上，等於是「快打部隊」。他表示，尖載機組一年八七六○小時需要運轉時數不到一百小時，是否要為這一百小時蓋一個機組、一座電廠？或是能從民間資源調度，再回饋民間？交易平台有足夠的產業，扮演重要的角色。