數位部10月將與法國開啟新計畫 環境部也要訪法

行政院長陳建仁今（2）日接見「法國在台協會公孫孟主任」，會中透露台法之間最主要的三項合作，包含文化、人權還有創新方面，他並透露第四項，將在今年10月時與數位部長唐鳳一起來進行新的合作計畫。另外，即將成立的環境部，也會在10月訪法國，與法國環保領域專家碰面。

陳建仁今天在行政院接見公孫孟時表示，公孫孟雖然上任期間受限疫情，但台法友誼從來沒有中斷過，是台灣人熟悉也是溫暖朋友，且在任內積極推動台法深化各領域關係。公孫孟被台灣人所熟悉，也是最溫暖的好朋友，雖然公孫孟在駐台期間經過嚴峻的新冠疫情，社會活動受限，國際旅遊也停擺，但是對於台灣和法國之間的友誼，卻從來沒有中斷過。

陳建仁說，近年來我們共同見證史上最好台法雙邊關係，在公孫孟積極促成下，我國經濟部的王美花在今年的6月受到法國邀請訪法，就半導體、綠色能源還有新創科技，商討未來可能合作，顯示了台灣與法國的合作，絕對能夠發揮一加一大於二的效果。在區域安全方面，他說，在公孫孟協助下，法國政府逐漸形塑明確的對台政策論述，法國總統馬克宏還有外交部長科隆納等高層，近期在多邊場域或透過法日、法澳會談，以及聯合聲明等方式，公開重申支持台海和平及反對任何一方片面改變現狀立場，充分彰顯了法國對參與印太事務並且維持區域和平穩定的決心。

他表示，天下沒有不散的筵席，謝謝公孫孟為台法關係打好地基，預祝返法一切順利。

公孫孟則說，法國朋友在台灣進行了許多計畫，這些法國朋友都很樂意這樣做，在台灣的合作夥伴都是值得信任的夥伴。台法除了在文化、人權與創新合作外，今年10月也會跟數位部進行相關合作計畫，而環保也是台法優先關注的議題之一，10月預計接待環境部訪法，與法國環保領域相關專家碰面。

他說，會深深記得台灣民眾在疫情期間的慷慨，雖然他在台灣的任務已經結束，但台法之間的關係與合作將繼續下去，也會記得與台灣合作的種種愉快記憶。