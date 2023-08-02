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合庫人壽偕中央大學資管系 處理核保資訊電子裝置獲新型專利權

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫人壽自2018年與中央大學資管系團隊合作研發核保相關技術，暨「職業類別判斷系統和職業類別判斷方法」於2020年獲經濟部智慧財產局核發「新型專利」與「發明專利」後，今年再創新猷，以「處理核保資訊的電子裝置」獲得新型專利。合庫人壽總經理藍年紳表示，能夠在三年內獲得三項專利，顯見合庫人壽近年來響應政府金融科技（Fintech）創新，全力推動數位轉型已有具體實績。

本裝置第一發明人合庫人壽副總經理張志宏指出，現行針對財務核保的流程需以人工逐筆進行資料比對，不僅耗時且可能因人工判斷標準不一而產生人為錯誤，造成保戶損失。本裝置的運作原理係由合作團隊整合並調教 Google 的開源光學自動辨識（OCR）引擎「Tesseract」，將保戶財務資料以光學辨識進行比對，進一步自動化分類及網路搜尋、計算與比對後產出最接近市價之結果。

此外，隨著辦理案件越多，系統的儲存記憶功能能夠不斷學習以增加可判斷的範圍。因此，本裝置不但可加快核保作業的整體效率，節省預算與人力，讓資源更有效利用，更進一步為股東創造利潤。更重要的是，五年來與中央大學的合作，已建立產學合作的成功典範，讓金融科技在校園扎根，儲備人才。

藍年紳表示，除了數位轉型，合庫人壽近年來也積極透過數位社群媒體與年輕世代溝通，如官方 FB 與Instagram 等，展現合庫人壽由內而外的數位轉型思維與企圖心，期許由銀行通路保險專家轉型成為最佳數位保險平台，提供快速理賠及協助重大災害保戶等各項服務，陪伴保戶安心度過每一個時刻。同時也積極落實企業社會責任，並透過科技及多元管道，提供加值服務，成為保戶與其家族人生歷程中的首選，更是最有溫度的保險夥伴。

合庫 保險 金融科技

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