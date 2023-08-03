小資族、軍公教加薪不求人 買對ETF 年化殖利率近8%

行政院日前拍板軍公教明年調薪4％引發朝野熱議，力拚加薪也是每個小資族努力的目標。投資專家表示，其實近來國內月配息ETF夯，抱對ETF比坐等加薪賺得快，以今年6月才上市的00929（復華台灣科技優息ETF）來說，繼7月首次配息0.11元後，8月再度開出每單位0.11元的配息金額、年化殖利率7.96％，是幫自己每月加薪的好利器！

今年以來台股一鳴驚人、漲幅逾二成居亞洲前段班，也帶動國內ETF投資熱，其中，全台第一檔月月配台股ETF 00929因訴求「1年發12次現金股利、輕鬆打造月退俸」，一上市就成功引起小資上班族的注意，上市當周原本受益人數不到2萬人，但僅隔一周就倍增至4.2萬人，截至7月28日止更上衝至11.5萬人，成立兩個月內受益人數就暴增近6倍，而規模在一個月內就破百億、成立以來至7月31日規模已達209.1億，成長幅度近3倍，寫下今年ETF界成長最快速的傳奇。

台股示意圖。 圖／報系資料庫 提供

00929受益人數、規模會暴衝，主因在於它的配息力與填息速度之高，讓小資上班族爭相「好康逗相報」。復華投信指出，00929 在6月甫掛牌上市、7月馬上就配息，首次配息每單位配發0.11元，換算單次殖利率0.71％，年化殖利率報酬8.55％。（以2023年6月30日淨值15.43元估算）。除了配息力高，填息力也高，首次除息當天開盤之後就秒填息，讓投資人利息、價差兩頭賺。

時序即將進入8月，00929又將展開二次配息，預估配息數字在8月1日公布，預估每單位配發金額0.11元、年化配息率7.96％，實際配息金額將在8月11日公告，除息交易日為8月17日，投資人若想參與本次除息，最晚只要在8月16日前買入或持有，就可坐收配息。

投資專家解析，有別於市場上高股息ETF，00929 100％投資電子科技股，專注押寶台灣核心產業，且因為所追蹤的特選台灣科技優息指數納入ROE、本益比等基本面篩選，注入成長動能，並剔除近五年現金股利變異係數及過去一年股價波動度最高的前10％，因此不會選到短期獲利爆衝的景氣循環股，有助於維持股價與配息穩定性，從今年六月成分股調整發現，針對今年飆漲個股，已先為投資人獲利了結，換入基期相對低、後續可能補漲的潛力股，是追求穩健成長、適合安心長抱的理想高股息。

上班族抱對月配ETF，輕鬆為自己加薪。 圖／Shutterstock 提供

00929主張平滑的配息策略，以穩定的配息率為投資人打造每月穩定息收，加上高速的填息力及高效的報酬率，以00929所追蹤的特選台灣科技優息指數過去十年數據回測，自2013年7月至2023年6月，每月固定投入5,000元，即使領息不再投資，也能達成5.74%以上年化報酬率；若將配息再投入，年化報酬率高達10.01%，專家建議小資上班族可透過元富、玉山、兆豐、統一、國泰、凱基及群益金鼎等券商定期定額投資00929，長期累積單位數，輕鬆打造自己的月退俸！

資料來源：Cmoney, 徐萱蒂製表，2023/07。

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