勞動基金 6月大賺1780億元

勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效，截至今年六月底，勞動基金整體規模為五兆八六四八億元，六月單月收益數一七八○點八億元，創勞金局成立以來單月進帳第三高紀錄，今年上半年收益數四七○九點八億元、收益率百分之八點五九，去年全年虧損三五二九億元全數補回。勞金局副局長劉麗茹預估，七月收益將持續正成長。

劉麗茹表示，今年上半年金融市場震盪，但相關指標表現強勁，國內外股債齊揚，六月單月收益數一七八○點八億元是今年來最好表現；勞金局成立以年單月收益第一高是二○二○年十一月的二四○二點三億元、第二高是去年十一月的一九一三點二億元。

劉麗茹說，近期最熱的ＡＩ概念股廣達擠進第四名，占比百分之三點○八，在持有同樣股數情況，個股股價上漲，持股占比排名就會往前，並不代表持股增加。以廣達為例，今年上半年股價翻倍、漲幅高達百分之一一○，因此擠進新制勞退前十大持股。

整體勞動基金截至今六月底止規模為五兆八六四八億元，評價後收益數為四七○九點八億元，收益率百分之八點五九，六月單月收益數為一七八○點八億元。

其中，新制勞退基金規模三兆七八七八億元，收益數三○六七億元，收益率百分之八點三八；舊制勞退基金規模九九八八億元，收益數為八五七點七億元，收益率百分之十；勞保基金規模八六三一億元，收益數七五四點七億元，收益率百分之十。受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為五○二三億元，收益數四一九點七億，收益率百分之九點五四。

劉麗茹指出，全球通膨趨緩，製造業面臨去化庫存壓力，但就目前來看，七月股債還是上揚格局，收益數仍會是正成長，水位可望持續往上走。不過，金融市場變化震盪難免，因此勞金局投資採穩健布局，分散投資風險。