難甩無薪假！又有二家工具機業 合計通報190人無薪假

製造業難甩無薪假陰影。勞動部今（1）日發布最新無薪假（減班休息）統計，製造業目前有250家、8,130人實施無薪假，雖然人數較上期減少291人，但家數增加13家，且這期仍二家工具機廠商分別通報實施100多人和80多人。

勞動部統計指出，目前整體有654家、10,330人實施無薪假，較上期增加29家、人數則減245人。其中，製造業目前有8,130人實施無薪假，占比近八成，各業中，製造業仍唯一重災區。

四大製造業中，金屬機電業是重災區中的重災區，目前有145家、5,222人實施無薪假，較上期增加7家、285人。

和上期相較，除金屬機電業外，家數和人數皆呈增加還有資訊電子業及民生工業，分別有1,388人及461人實施無薪假，較上期增加50人及21人。僅化學工業無薪假人數呈減少之勢，目前有1,059人實施無薪假，較上一期減少647人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期無薪假家數增加、人數減少，主要就是有公司大規模減少實施人數所致。先前有一家輪胎大廠，通報實施600人，因訂單回穩，在7月底停止實施。

然而，金屬機電業仍有增加情況，黃維琛指出，有二家工具機廠商分別通報實施100多人和80多人，這二家業者在一、二年前曾實施過無薪假，而今因訂單受衝擊再次實施。

黃維琛並分析，製造業多數廠商實施無薪假多是每周休息一到二天（即約每月休息四到八天），其中金屬機電業實施人數破5000，包含工具機零組件上下游、金屬製品等廠商受影響最大，須持續觀察國外景氣變化。

黃維琛也指出，台灣製造業外銷主力在資訊電子工業，目前資訊電子實施狀況共39家、1,388人，都是小規模事業單位，整體沒有太大變動，仍是相對穩定狀況。