AI熱潮只是煙火？7月PMI回跌至46.1 連續五個月緊縮

中華經濟研究院今（1）日發布7月台灣採購經理人指數，製造業PMI是46.1、非製造業NMI是55.7。中華經濟研究院長葉俊顯表示，7月PMI指數回跌2.2，已連續五月個緊縮，主因上個月因庫存過低造成的短、急單效應，只是短暫的夜晚煙火，製造業仍在等待終端需求復甦的黎明。

葉俊顯指出，從新增訂單和生產指數觀察，上個月電子暨光學產業回報短急單補庫存，以及AI效應並未擴散延續，且集中在少數特定供應鏈，再加上中國大陸振興政策並未出現顯著效果，使得7月PMI指數再度緊縮。不過，值得注意的是，去庫存已不是最大問題，缺乏信心、終端需求復甦才是關鍵。

不過，葉俊顯也提到，有業者回報美國客戶開始下單，但中國大陸市場尚未出現振奮消息，景氣是否在第3季落底恐怕還要觀察。葉俊顯表示，對台灣來說，今年是製造業的「打底年」，廠商求穩，全球經濟應該也都是低度成長。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢則指出，當前台灣製造業情勢仍在谷底盤旋，7月PMI比6月還差一點，但不用太悲觀，因為美國第2季GDP有超過2%的成長，通膨率也受到控制，經濟硬著陸的疑慮已漸漸消除，若美國聯準會升息動作放緩，相信歐美終端需求也會慢慢上來。

此外，簡錦漢也提到，台積電（2330）二度下修全年財測，主要是因為AI產能沒能來得及應付需求，消費型電子需求也低迷，若台灣產業在AI產能擴充順利的話，AI熱潮還是有很有希望。

製造業六大產業中，三大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為基礎原物料產業、電子暨光學產業、電力暨機械設備產業，指數分別為37.5、41.3、43.8。食品暨紡織產業、交通工具產業與化學暨生技醫療產業，則回報未來六個月展望呈現擴張。

非製造業方面，7月NMI已連續九個月擴張，指數續揚1.1，再度擴張至55.7%。葉俊顯指出，同樣在「商業活動」、「新增訂單」指標，受到暑期效應、國人報復性消費出國及百貨今年恢復年中慶等，使得住宿餐飲、零售和其他非製造業的商業活動增加，加上商用不動產有些許回溫，使得營造不動產在7月的商業活動轉為擴張，新增訂單指數也擴張。