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龔明鑫率團前進第三站法國 赴敦克爾克市進行淨零轉型產業交流

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫率領的中東歐訪問團昨天（7月31日）抵達第三站法國，於駐法代表處安排下，訪團前往敦克爾克市進行參訪。 圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫率領的中東歐訪問團昨天（7月31日）抵達第三站法國，於駐法代表處安排下，訪團前往敦克爾克市進行參訪。 圖／國發會提供

國發會主委龔明鑫率領的中東歐訪問團昨天（7月31日）抵達第三站法國，於駐法代表處安排下，訪團前往敦克爾克市進行參訪，國民議會議員Christine Decodts及敦克爾克市大都會區副主席Jean-Francois Montagne接待，並由招商局安排進行產業導覽，進行一場淨零轉型產業交流。

參訪行程結束後，Decodts議員、Montagne副主席、龔明鑫與台灣駐法代表處大使吳志中連袂舉行記者說明會。Montagne副主席致贈榮譽獎章予龔明鑫及大使吳志中，希望象徵台法之間友誼，並邀請台灣訪團再次來訪；Decodts議員同時為法國國會友台小組的成員，她也於記者會中說明加入友台小組的緣由、及共同安排這次活動的始末。

龔明鑫致詞時表示，過去台灣在產業合作比較著重在印太的市場，但是在COVID-19之後，因為醫療物資和疫苗的捐助，開啟台灣與歐洲「善的循環」。2021年帶領66位團員的代表團前往中東歐拜訪，開啟產業合作、簽署18項的MOU；2022年啟動強化歐洲鏈結計畫，希望在印太之外，可以和歐洲有更緊密的連結。這次與28位團員再訪歐洲，前面兩站拜訪捷克和波蘭，對包括半導體、5G ORAN、獎學金、人才交流、烏克蘭難民人道救援及戰後重建等議題進行討論與交流。

龔明鑫表示，法國是他此行歐洲訪問的最後一站，在敦克爾克市討論重要的淨零排放議題，了解敦克爾克市將來的規劃目標，還有這邊的企業如何針對循環經濟、淨零城市做出貢獻。未來台灣與敦克爾克市將會有更多在淨零議題上的合作，台灣企業可以透過此城市進軍歐洲市場，而敦克爾克市的企業也可以透過台灣進入印太市場，對世界做出更大貢獻。

龔明鑫 法國

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