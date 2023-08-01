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賺翻了！勞動基金上半年大賺4709.8億、收益率8.59% 6月進帳1780億

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金截至今(2023)年上半年收益數為4,709.8億元，收益率8.59％，不僅已將去年賠的全數回補，6月單月收益數為1,780.8億元，為勞動基金運用局成立以來單月進帳第三高。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
勞動基金截至今(2023)年上半年收益數為4,709.8億元，收益率8.59％，不僅已將去年賠的全數回補，6月單月收益數為1,780.8億元，為勞動基金運用局成立以來單月進帳第三高。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

全球通貨膨脹幅趨緩，升息接近尾聲，以及人工智慧（AI）科技相關題材發酵，全球金融市場震盪走升。勞動基金截至今(2023)年上半年收益數為4,709.8億元，收益率8.59％，不僅已將去年賠的全數回補，6月單月收益數為1,780.8億元，為勞動基金運用局成立以來單月進帳第三高。

勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，整體勞動基金截至今年6月底止規模為5兆8,648 億元，評價後收益數為4,709.8億元，收益率 8.59％，已將去年全年虧損3,529億元，不僅全數回補，還大賺逾千億元。

其中，新制勞退基金規模為3兆7,878 億元，收益數3,067億元，收益率8.38％；舊制勞退基金規模為9,988 億元，收益數為857.7億元，收益率10％；勞保基金規模為8,631億元，收益數為754.7億元，收益率10％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,023 億元，收益數419.7億元，收益率為9.54％。

勞動基金運用局表示，整體而言，目前全球通貨膨脹壓力已逐步趨緩，然而各國緊縮貨幣政策對經濟成長影響仍持續發酵，在終端消費需求疲弱下，製造業仍面臨庫存去化壓力，尤其歐洲及中國大陸經濟復甦力道放緩，也將持續影響未來全球經濟復甦力道及金融市場表現。

勞動基金 國民年金保險

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