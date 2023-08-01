賺翻了！勞動基金上半年大賺4709.8億、收益率8.59% 6月進帳1780億

統一超7-ELEVEN日前開出第七家智慧商店X-STORE（X7），以全新模式面市。雖然統一超主管對於開店速度相當保守，值得注意的是，這卻是統一超布局無人商店以來，首次喊出新模式是「可複製、可獲利」，未來是否有機會看到大量的無人商店，引發業界關注。 7-ELEVEN這次攜手工研院，X7插旗新竹工研院89館宿舍內，不但是7-ELEVEN首次與外部合作智慧商店，大約10坪的X7也是目前為止坪數最小的X-STORE，還是第一家24小時獨立營運且未依附母店經營的智慧商店。...

2023-08-01 08:00