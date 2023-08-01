環團：企業應投入綠電自發自用

減碳已成為國際趨勢，綠電對台積電等國內半導體企業愈發重要，環團認為企業不能被動等政府開發，應主動投入綠電自發自用，並將屋頂型太陽光電納入考量；專家指出，小型屋頂光電面臨行政流程問題，若能以聯合專案執行來簡化程序，對企業及民眾更有誘因。

綠色和平氣候與能源專案經理陳詠仁指出，以台積電為例，為履行其在國際再生能源倡議RE100的承諾，綠電對其愈發重要，但台積電若想達成二○五○年RE100目標，甚至趕在二○三○年提前淨零，須主動投入綠電自發自用，建議即刻將開發時間較短且爭議較低的屋頂型太陽光電納入考量，才有可能實現。

台灣太陽能光電產業協會常務理事陳坤宏說，小型屋頂光電因每個屋頂不同需量身訂做，加上無法規模經濟，成本較高；目前屋頂光電均賣給台電，每度電接近五元；而屋頂光電的成本多為租金及規模經濟，若有足夠規模，就能反映價格，目前屋頂綠電含憑證已超過五點五元，「每度電六元算是合理價格」，但企業會更著重於CSR精神。

陳坤宏指出，小型屋頂光電面臨最大問題在於行政流程，目前流程仍以地面型太陽光電為基礎，認為可先把台積電作售電對象，里區及民眾以聯合專案方式執行，中央與地方也需思考如何簡化行政流程。