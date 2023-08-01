囤房族增2萬人 大戶減少

財政部昨天公布最新非自住住家房屋統計，截至今年六月卅日，全國的「囤房族」超過五十四萬人，比去年增加近兩萬人，主要以囤房兩戶為分水嶺，囤房一戶、兩戶者增加，囤房三戶以上則減少，其中持有十戶以上的囤房大戶共一六○八人，比去年減少五十一人。

財政部官員分析，近年整體呈現囤房多戶者略減、囤房一至兩戶者增加，變動原因可能是因為買賣、繼承或變更房屋使用，在稅制面可能因財政部加強查核囤房者租賃所得、地方政府陸續實施囤房稅等，促使大戶釋出名下房屋。

財政部日前宣布推出囤房稅二點○，將非自住住家稅率自現行百分之一點五至百分之三點六間，調升至百分之二至百分之四點八，盼透過加重稅率促使空屋釋出。 全國囤房族統計 圖／聯合報提供

以個人歸戶來看，全國共五十四萬五五八六人持有非自住住家用房屋，比去年增加近兩萬人。其中囤房一至兩戶的有五十萬九六二四人，比去年增加逾兩萬人，是囤房族增加的主因；囤房三戶以上的共三萬五九六二人，比去年減少七四五人，其中囤房十戶以上的大戶共一六○八人，比去年減少五十一人。

若改以家戶歸戶，也就是將本人、配偶、未成年子女合併計算，全國有約五十一萬戶囤房，比去年的四十九萬戶增加約兩萬戶；其中有二○一九戶持有十戶以上，比去年減少九十一戶，與個人歸戶呈現類似趨勢。

財政部另採縣市歸戶統計至去年底，各縣市囤房人數前四名依序為新北市七點六萬人、台中市六點五萬人、高雄市五點九萬人、台北市五點六萬人，各縣市也大致呈現囤房多戶者減少、囤房一戶者增加。

其中新北市較前一年囤房人數增加三八二六人，是六都增加最多；其餘縣市則以嘉義縣一年下來囤房人數增加三九九六人最多。

住商不動產執行總監徐佳馨指出，囤房大戶減少的原因，可能是為了新囤房稅預作準備，因政府打房動作頻頻，囤房稅二點○箭在弦上，與其乖乖就範，不如積極求生，讓名下不動產數量減少，以達到實質節稅目的。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則表示，財政部公布的數據，可看出目前囤房稅的效果普普，因為規避手段其實頗多。此外，囤房稅二點○符合量能課稅原則，但外界恐有錯誤期待，誤以為加重稅負會讓囤房族出脫手上房屋，但實際上沒有任何國家驗證囤房稅足以抑制囤房及房價，囤房族反而會將稅負成本轉嫁至租金而推升房租，進而導致租金走高。

除了原本就已實施囤房稅的台北、宜蘭、連江外，桃園、台中、台南、高雄、新竹縣市、屏東等七縣市自去年七月一日起推出囤房稅，財政部也將推出囤房稅二點○，未來囤房變化情形值得關注。

財政部自二○二一年起定期公布全國非自住住家房屋稅籍個人歸戶、家戶歸戶統計，統計排除地下室、共有、營業、自住住家用（含公益出租）、部分自住非自住混用等情形，為最接近實際囤房情況的非自住住家用房屋稅籍資料。