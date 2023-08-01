工具機業：銀行勿雨天收傘

國內工具機廠陸續傳出放無薪假、甚至延票事件，台灣工具機暨零組件公會昨（31）日為廠商喊救命，並發布三項建言，首先建議政府短期內穩定電價，其次，企業加碼投資台灣，銀行勿雨天收傘，第三協助產業加速推動節能減碳，以支援企業維持穩定營運成本。

台灣機械公會同步下修今年台灣機械設備出口展望，預估將較去年減少約二成。台灣機械設備去年出口值348.1億美元、年增5.1%，總產值1.45兆元；今年上半年出口值143.69億美元、年減19.0%。

工具機公會不諱言，受到俄烏戰爭、美中貿易戰、全球通膨等不利因素影響，工具機廠「訂單都下不來」，原預期下半年會比上半年好，但目前看來，景氣仍未見明朗，業界只能期待第4季可以看到春燕。

圖／經濟日報提供

面對景氣困境，工具機公會針對電價穩定部分提出兩項建議，首先，允許企業調降用電契約容量，以夏季電契約容量用電為例，每減少1000kW．h（千瓦．時）約可省23萬元。此舉可幫助企業在目前經濟低迷時期降低成本負擔。

其次，當景氣恢復時，政府可補助線路恢復費用，預估約100多萬元，以鼓勵企業積極投資並恢復正常生產運作。

加碼投資台灣部分，目前會員廠商有近40家申請「投資台灣三大方案」，但因疫情及景氣不佳，建築物料成本增加、工期延長等因素，企業負擔日益加重，甚至擔心銀行雨天收傘，工具機公會已陸續接獲十餘家廠商求援。

公會建議政府，應給予這些願意根留台灣的廠商協助，將土地建融、機器設備貸款和周轉金貸款期限各延長三年，以減輕企業負擔，幫助企業度過難關。

推動節能減碳方面，2024年台灣將開徵碳費，國外則是徵收碳關稅，雖然台灣工具機產業短期內非碳費徵收戶，但出口時會被國外徵收一定碳關稅，廠商希望台灣碳費制度能與國際接軌。

台灣機械公會理事長魏燦文進一步指出，機械設備上半年出口衰退近20%，建議政府將機械設備產業納入電價調幅減半的行業別中，以協助廠商度過經營困境。

程泰集團董事長楊德華對工具機產業也是憂心忡忡，希望政府推動國機國造、國艦國造及陸上風機，能鼓勵廠商多採用國產設備，以擴大內需。