工具機業：銀行勿雨天收傘

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
工具機廠陸續傳出放無薪假、甚至延票事件，台灣工具機暨零組件公會昨日為廠商喊救命，並發布三項建言，以協助業者度過經營困境。（本報系資料庫）
工具機廠陸續傳出放無薪假、甚至延票事件，台灣工具機暨零組件公會昨日為廠商喊救命，並發布三項建言，以協助業者度過經營困境。（本報系資料庫）

國內工具機廠陸續傳出放無薪假、甚至延票事件，台灣工具機暨零組件公會昨（31）日為廠商喊救命，並發布三項建言，首先建議政府短期內穩定電價，其次，企業加碼投資台灣，銀行勿雨天收傘，第三協助產業加速推動節能減碳，以支援企業維持穩定營運成本。

台灣機械公會同步下修今年台灣機械設備出口展望，預估將較去年減少約二成。台灣機械設備去年出口值348.1億美元、年增5.1%，總產值1.45兆元；今年上半年出口值143.69億美元、年減19.0%。

工具機公會不諱言，受到俄烏戰爭、美中貿易戰、全球通膨等不利因素影響，工具機廠「訂單都下不來」，原預期下半年會比上半年好，但目前看來，景氣仍未見明朗，業界只能期待第4季可以看到春燕。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

面對景氣困境，工具機公會針對電價穩定部分提出兩項建議，首先，允許企業調降用電契約容量，以夏季電契約容量用電為例，每減少1000kW．h（千瓦．時）約可省23萬元。此舉可幫助企業在目前經濟低迷時期降低成本負擔。

其次，當景氣恢復時，政府可補助線路恢復費用，預估約100多萬元，以鼓勵企業積極投資並恢復正常生產運作。

加碼投資台灣部分，目前會員廠商有近40家申請「投資台灣三大方案」，但因疫情及景氣不佳，建築物料成本增加、工期延長等因素，企業負擔日益加重，甚至擔心銀行雨天收傘，工具機公會已陸續接獲十餘家廠商求援。

公會建議政府，應給予這些願意根留台灣的廠商協助，將土地建融、機器設備貸款和周轉金貸款期限各延長三年，以減輕企業負擔，幫助企業度過難關。

推動節能減碳方面，2024年台灣將開徵碳費，國外則是徵收碳關稅，雖然台灣工具機產業短期內非碳費徵收戶，但出口時會被國外徵收一定碳關稅，廠商希望台灣碳費制度能與國際接軌。

台灣機械公會理事長魏燦文進一步指出，機械設備上半年出口衰退近20%，建議政府將機械設備產業納入電價調幅減半的行業別中，以協助廠商度過經營困境。

程泰集團董事長楊德華對工具機產業也是憂心忡忡，希望政府推動國機國造、國艦國造及陸上風機，能鼓勵廠商多採用國產設備，以擴大內需。

工具機

延伸閱讀

電價大漲15% 中捷設置太陽能板1年省700多萬

翡翠水庫發電竟不算綠電 民代批中央卡北市 致年損2.2億收入

省錢大作戰！開冷氣前 4招擊退吃電大怪獸

聯合報社論／不漲電價歌舞昇平中，停電危機迫在眉睫

相關新聞

陸挺新能源車 台鏈利多

大陸國家發改委昨（31）日公布《關於恢復和擴大消費的措施》，涉及六大方面20條措施，當中以新能源車相關政策最受矚目，明訂...

工具機業：銀行勿雨天收傘

國內工具機廠陸續傳出放無薪假、甚至延票事件，台灣工具機暨零組件公會昨（31）日為廠商喊救命，並發布三項建言，首先建議政府...

囤房族變多 超過54萬人

財政部昨（31）日公布最新非自住住家房屋統計，截至今年6月30日，全國有超過54萬人囤房，比去年增加近2萬人，主要以囤房...

工具機業示警／官方允諾輔導及補助

經濟部工業局昨（31）日針對工具機產業景氣低迷、公會發聲明籲政府協助回應表示，電價涉及民生物價及產業生產成本，政府一直以...

工具機業示警／銀行回應：授信沒緊縮

台灣工具機暨零組件公會昨（31）日向銀行喊話別雨天收傘，行庫主管坦言，工具機產業因疫情紅利不在，目前的確處於產業谷底，但...

陸推廣智慧家電 台廠商機來了

大陸國家發改委昨（31）日公布《關於恢復和擴大消費的措施》，以汽車相關政策與台廠關連最大，相關措施也希望推廣智慧家電、提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦