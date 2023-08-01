工具機業示警／官方允諾輔導及補助

經濟部工業局昨（31）日針對工具機產業景氣低迷、公會發聲明籲政府協助回應表示，電價涉及民生物價及產業生產成本，政府一直以來都相當重視，會持續透過電價審議小組觀察並以「穩定」為優先考量。

此外，針對工具機公會提出關於企業加碼投資台灣，銀行切勿雨天收傘，以及協助產業加速推動節能減碳等建言，經濟部工業局亦積極回應。官員指出，經濟部將與方案主政機關包含國發會、國發基金、中小企業處等單位研議延長貸款期限；另考量投資台灣三大方案將於2024年底結束執行，經濟部亦將針對有貸款延長需求廠商，輔導並尋求其他補助措施，如申請疫後振興專案貸款等。

經濟部也透過疫後特別預算推動疫後振興、轉型發展專案貸款，並提供利率補貼最高1.595%，一年最多補貼55萬元，且可借新還舊。

此外，在協助產業加速推動節能減碳方面，官員表示，經濟部爭取特別預算三年109億元（2023~2025年），以人培、輔導及補助三大措施，推動中小企業低碳化、智慧化升級。