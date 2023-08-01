工具機業示警／銀行回應：授信沒緊縮

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台灣工具機暨零組件公會昨（31）日向銀行喊話別雨天收傘，行庫主管坦言，工具機產業因疫情紅利不在，目前的確處於產業谷底，但銀行業並沒有收傘、反倒因為政府力推疫後振興方案，只要衰退的產業都可以申請，銀行業有信保八成擔保下，多會加速核貸。

該主管也說，對工具機產業後市沒有特別看壞，原有授信沒有緊縮、也沒有去擋，更沒有列「黑名單」，若工具機產業有新資金需求，還可以透過政府的疫後振興方案來申貸。

他說，各銀行核貸原則都是評估授信5P，包括貸款人或企業狀況、資金用途、還款來源、債權確保和授信戶展望，目前對工具機產業前景，並沒有特別看壞，授信原則就是回到各公司營運狀況，依實際情形予以核貸。

另一家行庫主管說，之前工具機做口罩大單，享受了疫情三年紅利，衝了一波，如今接單不如預期，算是利多出盡，其次，也因過去的疫情紅利墊高了基期，才讓工具機產業落到谷底。但一個產業就是如同景氣循環般，有成長期、衰退期和谷底期，就目前來看，工具機產業授信沒有到緊縮，也沒有列「授信黑名單」。

工具機 疫情 黑名單

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