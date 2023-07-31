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台索簽署促進商貿合作備忘錄 建立更緊密商貿鏈結

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

經濟部王美花部長與索馬利蘭貿易及觀光部薩德（Mohamoud Hassan Saad)部長共同簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，未來兩國將就貿易、投資、產業等方面展開合作，為雙方業者開拓商機，建立更緊密商貿鏈結。

王美花表示，台索兩國擁有許多商務合作潛力，近期也有台商到索國探索合作機會，對索國漁、礦業等產業展現高度興趣，這項MOU將扮演深化兩國友誼的重要基石，期許雙方未來持續增進經貿夥伴關係及創造更多商機。

索馬利蘭貿觀部薩德部長亦表示，對台灣的經貿成就印象深刻，可作為索馬利蘭未來發展之借鏡，索馬利蘭不僅位於東非之關鍵地理位置，且擁有豐富天然資源，盼兩國透過該MOU增進台索雙方更多實質經貿交流與合作。

經濟部也說，台索MOU是雙方合作的新起點，將在既有的基礎上，持續挹注雙向經貿動能，為台索創造雙贏合作契機，成為互惠互利合作夥伴。

MOU 經濟部 王美花

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