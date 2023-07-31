智利銅礦產量持續下滑 法人：未來銅礦供給恐將失衡

受到智利銅礦產量持續下降的影響，使得上周五（28日）的銅價反彈回升，其中CME銅價上漲1.32%、收在392.65 ，LME銅價上漲1.09 %、收在8,662.5。由於智利國營礦業公司Codelco發布最新報告下調2023年銅礦的預期產量，並表示該公司面臨著一系列惡劣天氣和營運的問題，導致去年的產量跌至25年來的最低水平；目前Codelco的直接生產成本上漲了41.3%，達到每磅約2.12美元，而去年同期為1.506美元。另外該公司也預計今年下半年將會出現更多的停工。

根據路透社報導，美國能源部表示，美國最大的太陽能發電站和其他再生能源投資計畫可能會建在該能源部擁有的土地上，其中包括開發冷戰時期原子彈試驗的場地，目前已在五個州確定約7萬英畝（283 平方公里）的土地，將作為太陽能和風能等再生能源的投資計畫，以實現拜登政府的再生能源目標。而此項投資計畫將提升市場對於銅等基本金屬的市場需求。

街口投信認為，值得留意的是沙特阿拉伯礦業公司和沙特公共投資基金將以34億美元的現金，收購巴西礦商淡水河谷礦業公司銅鎳業務13%的股份，以進軍未來能源轉型至關重要的關鍵金屬。