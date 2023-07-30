漲不停 中油：明起汽油漲0.5元、柴油降0.1元

台灣中油宣布，明（31）日凌晨零時起汽油調漲0.5元、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.3元、95無鉛汽油每公升31.8元、98無鉛汽油每公升33.8元、超級柴油每公升28.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.8元及2.0元。

台灣中油表示，本週受高盛預估下半年原油市場供不應求、美國鑽油井機台數降至16個月低點等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.54美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.222元，國內油價依公式計算漲幅為4.13%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲1.3元及1.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.2元及1.4元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.8元及2.0元，國內汽油實際每公升調漲0.5元、柴油實際調降0.1元。