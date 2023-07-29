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升息步入尾聲 金寶陳威昌：全球經濟已處在「高原期」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶電子總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶電子總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

隨著全球經濟發展緩步朝「高原期」靠攏，市場上出現不少聲音看好，接下來聯準會將一路按兵不動（停止升息）到年底，不過由於美國目前才剛升息1碼，因此仍有不少投資人持保守意見，並擔心再冒出其他變數。對此，金寶（2312）總經理陳威昌則認為，今(2023)年已到了升息的末期，許多調查都顯示全球經濟已處在「高原期」，相信景氣即將回穩。

陳威昌指出，雖然升息即將步入尾聲，但美國為降低市場單邊押注的風險，保險起見選擇再升息一碼，的確也是有可能發生，從大部分市調機構的預測報告上來看，目前經濟已處在高原期，但高原期不代表不會升息，只是可能性降低；但目前FED需要評估的要素很多，因此仍然無法確定。

據了解，聯準會日前符合市場預期升息1碼（0.25個百分點），雖然市場有不少聲音認為接下來聯準會將一路按兵不動到年底，但也有人認為變數仍多。根據大型金控內部的評估報告，主要須觀察接下來幾個月的原油價格、勞動參與率、實質時薪上漲率這三項指標，尤其是即將在下個月發布的最新通膨數據。

陳威昌指出，雖然美國一直升息，不過他分析認為，今年第3季應該已經抵達這波景氣的谷底，隨著2023年下半年新產品放量，PC明年出貨量恢復成長，將替公司帶來正面的影響，預估2023年毛利率應該會比2022年好，雖然2022年時因穿戴式產品上市，導致前一年度的毛利率被拉低，但公司今年對於毛利率的提升，還是很有信心。

陳威昌強調，美國聯準會升息政策雖會牽動大環境走向，但目前公司看好升息已接近落幕，後續就看市場的消費力是否快速回升，股市波動是否成長，至於中國方面則因有些產品仍持續在移出，導致稼動率比之前低一些，但現在整體表現已相當有效率了；金寶去年營收達到1,814.14億元，改寫歷史新高，今年上半年營收786.5億元，年減3.92％。

金寶電子總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶電子總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

升息 美國聯準會 Fed

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