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緩解南台人才荒 企業：關鍵第一步是「打群架」

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

台積電進駐南科之後，台灣半導體聚落隨之南移，這也帶動南台灣工作機會機會飆升。根據一○四人力銀行數據顯示，線上一百○七萬個工作數中，南台灣工作數來到十五萬個、占百分之十四，創史上新高，較三年前大幅成長了百分之五十三。

一○四獵才招聘事業群資深副總晉麗明指出，在南部經濟轉型升級的趨勢下，南部職缺數逐年成長，產業面臨人才荒，業界人才爭奪戰甚至從高中就開打，企業如何妥善擬定招募與留用人才策略，是攸關組織成敗的重要關鍵。

面對全台產業互搶才，「薪資管理」是人力資源管理的核心，大成長城企業ＥＳＧ永續發展處協理劉博民表示，如何高薪聘用新人及妥善擬定接班人計畫，是人才管理的重要任務，不管在法規面、體制面或文化面，企業更需謹慎面對內部公平、以及員工個體的差異化，滿足不同背景人才所期待的員工福利與未來發展。

日月光人資處副總李叔霞分享，北部一直是許多人才的聚集地，南部因為花費較低、生活條件更好，成為吸引北漂人才回流的熱點。

李叔霞認為，緩解南台灣人才荒關鍵第一步是「打群架」，也就是透過企業與全台各大專院校相互組成人才國家隊，一起合作打群架，以多元招募、培育人才方式整合彼此資源，才能確保留才以及企業的長期成功。

台灣人 半導體

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