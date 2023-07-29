Q2經濟成長下修 主計總處估今年GDP難保二

主計總處發布第二季經濟成長率（ＧＤＰ）概估，雖然今年第二季民間消費出現成長，但出口及廠商投資不如預期，主計總處下修第二季ＧＤＰ，由之前百分之一點八二下修為百分之一點四五，如果下半年ＧＤＰ維持不變，今年全年ＧＤＰ僅百分之一點九五，保二無望。

各預測機構近來都下修今年經濟成長率至百分之一點五至一點六，之前主計總處已更新第一季經濟成長率為負成長百分之二點八七，昨天第二季經濟概估也下修為百分之一點四五。若以此帶入第三季原先估百分之三點一八、第四季估百分之五點七七，則今年ＧＤＰ為百分之一點九五，雖然意味官方也宣告今年經濟不保二，但仍是各機構最高預測值。

今年ＧＤＰ是否與百分之二無緣？主計總處專門委員吳佩璇表示，第二季下修原因來自商品出口不如預期，加上投資趨於保守、庫存去化也延後，以致第二季下調百分之○點三七。相較於前兩季經濟衰退，第二季是有好轉，但還是不如原先預期強勁，且內需與外需不同調，除非第三、四季經濟成長上修，否則以目前情況，今年應是未達百分之二。

第二季經濟表現同樣是內需、外需兩樣情，先從外需來觀察，由於全球終端市場需求疲軟，產業鏈庫存調節時間拉長、商品出口仍顯疲弱，三角貿易及航運服務因此同步放緩。

看不到需求面前景，企業投資更趨保守，加上去年同季基數較高，第二季資本設備進口年減百分之十四點三七，國內製造業投資財生產量年減百分之七點二二，營建工程、機械設備及智慧財產投資都呈現縮減，加上存貨去化，第二季資本形成實質負成長達百分之十三點三六，較之前預測數大減六點六四個百分點。

而從內需來觀察，第二季民間消費強彈，較去年同期成長百分之十二點一四，創三十三年來最高成長。

吳佩璇表示，服務業是推動第二季成長主要帶動力量，多個連假帶動國人旅遊、股市量價齊揚帶動證券手續費、汽車交車順利帶動小客車掛牌數成長三成，概估第二季民間消費名目金額近二點八兆元，較上年同季增逾三千億元，對經濟成長貢獻五點三七個百分點。