保2破功！中研院下修經濟成長率至1.56% 學者：今年保1都難

台灣經濟景氣烏雲罩頂，繼多個預測機構下修今年經濟成長率至百分之二以下，中央研究院經濟所昨天也更新經濟預測，受出口疲弱、製造業調整庫存、企業投資轉趨保守影響，大幅下修今年經濟成長率至百分之一點五六，顯示今年經濟「不保二」幾成定局。

學者指出，美國升息訊號未停，全球需求看不到起色，台灣要靠下半年扭轉情勢不容易，今年連「保一」都有難度。

此外，國發會昨天發布六月景氣對策信號判斷分數為十三分，儘管較上月略增一分，但燈號續亮代表低迷的藍燈，已是去年十一月以來，連續第八個藍燈。國發會官員說，因內需表現佳，同時指標微幅上升，總體分數增加一分，但外銷訂單仍下降，出口還沒有看到明顯好轉跡象。

各主要機構今年經濟成長率預測 製表／陳素玲

今年經濟成長率不保二，中央大學經濟系教授吳大任表示，下半年出口不樂觀，因為台積電法說會說ＡＩ有增加訂單，但無法對抗存貨調整，可見對下半年悲觀；美國升息循環何時停止還未知，全球需求回溫難以預期，如果要全年經濟成長率達到百分之一，下半年要超過百分之三點四，第四季要非常好才可能全年「保一」，難度很高。

中央銀行六月中下修全年經濟成長率預測至百分之一點七二後，國內智庫也紛紛跟進下調，中經院下修預測值至百分之一點六、台經院下修至百分之一點六六，台綜院更只有百分之一點四五，是各預測機構最低。目前只有主計總處五月預測百分之二點○四，唯一還在百分之二以上；不過，主計總處今天下午發布第二季經濟成長率概估，如果數據不佳，恐怕也面臨下修數據。

中研院經濟所昨天舉行「二○二三年台灣經濟情勢總展望之修正」記者會，下修全年經濟成長率至百分之一點五六，和去年十二月預測值百分之二點四一相比，大幅下修○點八五個百分點。負責帶領執行經濟預測的中研院經濟所兼任副研究員林常青形容，台灣經濟像「佐冰淇淋的熔岩蛋糕」，外面冷、內部溫熱，下半年民間消費將成為經濟成長的主要支柱。

中研院指出，今年上半年主要經濟體因應通膨問題而大幅緊縮的貨幣政策，效果開始顯現，造成全球經濟放緩，終端需求不振，導致全球貿易成長放緩；至於下半年，由於製造業庫存調整較預期緩慢，美中競爭下供應鏈產生變化，加上最新六月外銷訂單數據仍顯示衰退，回溫訊號未見明朗，預期全年實質商品及服務的輸出負成長百分之六點○五。

內需方面，疫情管制取消使民間消費升溫，隨著國境開放，跨境旅遊人次可望攀升，預估下半年民間消費將穩健成長，今年實質民間消費成長率達百分之五點七七。

國發會昨發布六月景氣燈號也呈現外冷內溫局面。景氣對策分數連續兩個月增加，且同時指標連兩升，領先指標卻連四個月下降。

國發會官員解讀，內需服務業人力需求成長及電力用量增加，讓國內景氣止跌跡象略浮現，但半導體設備進口值及外銷訂單跌幅擴大、出口看不到好轉跡象，成長動能仍偏低緩。