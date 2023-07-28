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保2破功！中研院下修經濟成長率至1.56% 學者：今年保1都難

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
「保二」破功。國發會昨天公布六月景氣燈號連續亮出第八顆低迷藍燈，中研院經濟所也大幅下修台灣今年經濟成長率預測至百分之一點五六，經濟前景難測，學者悲觀預期連「保一」都有難度。記者杜建重／攝影
「保二」破功。國發會昨天公布六月景氣燈號連續亮出第八顆低迷藍燈，中研院經濟所也大幅下修台灣今年經濟成長率預測至百分之一點五六，經濟前景難測，學者悲觀預期連「保一」都有難度。記者杜建重／攝影

台灣經濟景氣烏雲罩頂，繼多個預測機構下修今年經濟成長率至百分之二以下，中央研究院經濟所昨天也更新經濟預測，受出口疲弱、製造業調整庫存、企業投資轉趨保守影響，大幅下修今年經濟成長率至百分之一點五六，顯示今年經濟「不保二」幾成定局。

學者指出，美國升息訊號未停，全球需求看不到起色，台灣要靠下半年扭轉情勢不容易，今年連「保一」都有難度。

此外，國發會昨天發布六月景氣對策信號判斷分數為十三分，儘管較上月略增一分，但燈號續亮代表低迷的藍燈，已是去年十一月以來，連續第八個藍燈。國發會官員說，因內需表現佳，同時指標微幅上升，總體分數增加一分，但外銷訂單仍下降，出口還沒有看到明顯好轉跡象。

各主要機構今年經濟成長率預測 製表／陳素玲
各主要機構今年經濟成長率預測 製表／陳素玲

今年經濟成長率不保二，中央大學經濟系教授吳大任表示，下半年出口不樂觀，因為台積電法說會說ＡＩ有增加訂單，但無法對抗存貨調整，可見對下半年悲觀；美國升息循環何時停止還未知，全球需求回溫難以預期，如果要全年經濟成長率達到百分之一，下半年要超過百分之三點四，第四季要非常好才可能全年「保一」，難度很高。

中央銀行六月中下修全年經濟成長率預測至百分之一點七二後，國內智庫也紛紛跟進下調，中經院下修預測值至百分之一點六、台經院下修至百分之一點六六，台綜院更只有百分之一點四五，是各預測機構最低。目前只有主計總處五月預測百分之二點○四，唯一還在百分之二以上；不過，主計總處今天下午發布第二季經濟成長率概估，如果數據不佳，恐怕也面臨下修數據。

中研院經濟所昨天舉行「二○二三年台灣經濟情勢總展望之修正」記者會，下修全年經濟成長率至百分之一點五六，和去年十二月預測值百分之二點四一相比，大幅下修○點八五個百分點。負責帶領執行經濟預測的中研院經濟所兼任副研究員林常青形容，台灣經濟像「佐冰淇淋的熔岩蛋糕」，外面冷、內部溫熱，下半年民間消費將成為經濟成長的主要支柱。

中研院指出，今年上半年主要經濟體因應通膨問題而大幅緊縮的貨幣政策，效果開始顯現，造成全球經濟放緩，終端需求不振，導致全球貿易成長放緩；至於下半年，由於製造業庫存調整較預期緩慢，美中競爭下供應鏈產生變化，加上最新六月外銷訂單數據仍顯示衰退，回溫訊號未見明朗，預期全年實質商品及服務的輸出負成長百分之六點○五。

內需方面，疫情管制取消使民間消費升溫，隨著國境開放，跨境旅遊人次可望攀升，預估下半年民間消費將穩健成長，今年實質民間消費成長率達百分之五點七七。

國發會昨發布六月景氣燈號也呈現外冷內溫局面。景氣對策分數連續兩個月增加，且同時指標連兩升，領先指標卻連四個月下降。

國發會官員解讀，內需服務業人力需求成長及電力用量增加，讓國內景氣止跌跡象略浮現，但半導體設備進口值及外銷訂單跌幅擴大、出口看不到好轉跡象，成長動能仍偏低緩。

中研院 經濟成長率 製造業 景氣燈號 美國升息 通膨 景氣對策信號

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