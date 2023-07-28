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蔡政府四年撥補勞保1470億 侯柯陣營批治標不治本

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰林縉明／台北報導
勞團昨天在行政院門口舉行「勞保年金給付過低 總統候選人應表態」記者會，呼籲三位總統參選人，應對勞工退休保障不足和勞保改革，提出明確具體政策方案。記者林伯東／攝影
勞團昨天在行政院門口舉行「勞保年金給付過低 總統候選人應表態」記者會，呼籲三位總統參選人，應對勞工退休保障不足和勞保改革，提出明確具體政策方案。記者林伯東／攝影

工鬥團體抱怨現有勞保年金給付金額不足以支付退休生活，要求各黨總統參選人對攸關千萬勞工退休生活的勞保年改表態，「哪一個參選人能提出足以保障勞工退休基本需求的年改方案，擁有台灣最多選票的勞工就會支持」。賴清德陣營表示，會持續向社會各界徵詢及溝通，解決問題，但侯友宜、柯文哲陣營都批評執政黨只會動用公帑撥補，治標不治本。

賴清德競辦發言人陳世凱表示，蔡政府從二○二○年起連續撥補勞保基金，四年挹注一四七○億元，但國民黨馬英九執政八年撥補○元；民進黨承諾會以更具包容性、公平性的思考，解決勞保基金議題。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，在野黨不斷呼籲要有改革規畫，但民進黨完全執政近八年，始終沒提出具體方案，諸多勞動政見更是一再跳票。

民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，勞保議題應從制度上解決，行政院長陳建仁也承認即使政府明年撥補一千億元，也只能讓勞保延後破產二至三年；民進黨在勞保改革上的態度相當消極，唯有盡速推行年金改革、減緩高物價問題，才能真正改善勞工生活水平。

民進黨 年改 賴清德 勞保基金 年金改革 侯友宜 勞保年金

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