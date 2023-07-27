台灣波蘭電信龍頭簽署MOU 龔明鑫：強強聯手的合作

國發會主委龔明鑫中東歐訪問團今（27）日來到波蘭，見證台灣中華電信（2412）與波蘭EXATEL電信簽署「新興業務合作備忘錄」及「台波網路服務合約」。

本次合作備忘錄雙方選定「5G專網」、「智慧城市解決方案」、「綠能資料中心」、「軟體定義網路(SDN)與智慧管理」及「光通信安全」等五項新興業務進行深度合作。

龔明鑫致詞時表示，台灣和波蘭是共享民主價值的好朋友，且自從2021年波蘭致贈新冠疫苗給台灣，牽起了後續合作的緣分，台灣也宣布「強化歐洲鏈結計畫」，其中尤其是針對中東歐的部分，也宣布了投資及融資基金。兩年後，現在來到第二階段，把波蘭納入中東歐計畫的核心，且帶領著二次訪團來到波蘭。

龔明鑫強調，台灣與波蘭除了半導體小組的合作外，還有綠能及氫能的合作，及重要的電信合作。透過台杉公司及中華資本的牽線，今天中華電信和EXATEL的MOU簽署，便是堅實的強強聯手。中華電信不但是台灣的電信龍頭，也在亞洲佔有很重要的角色，而EXATEL是波蘭最好的電信公司，相信雙方此次的合作，絕對打下兩國產業合作的重要基礎。

龔明鑫還提到，這不單單是產業合作，更是創造整個產業的ecosystem，未來台灣和波蘭可以共同加入5G Open-Ran的供應。中華電信可以藉由此合作案，在歐洲發展出5G應用及智慧城市的解決方案，而EXATEL也能藉由與中華電信的合作，開啟印太市場的大門。

而更重要的是，雙方未來在資訊安全的合作，資安問題將會是是未來數位轉型中最重要的項目。2019年美國及北約於布拉格召開5G資安會議，並提出布拉格倡議(Prague Proposal)，其中台灣被列入5G乾淨網路清單。2020年美國白宮公布之5G乾淨網路(5G Clean Network)清單，也將台灣電信業者列入。台灣是好的合作夥伴，而且不僅於此，未來雙方也可以合作在烏克蘭重建時，提供良好合作服務。

龔明鑫並強調，台波已經成功攜手踏出第一步，未來也要成功踏出第二步、第三步，一直合作下去。

本次會議合作台灣及波蘭雙方皆高規格看待，除了中華電信董事長郭水義和EXATEL 執行長 Nikodem Boncza Tomaszewski率隊親自出席外，波蘭經濟發展暨技術部次長 Grzegorz Piechoviak及波蘭國家資產部次長 Maciej Malecki皆親自出席。