投審會准了！海龍增資81億元建置離岸風場

我國經濟成長應再難保2%！中央研究院經濟所27日發布最新經濟預測，受到出口疲弱、製造業調整庫存、企業投資步調轉趨保守影響，經濟所大幅下修台灣今年的經濟成長率至1.56%；中研院經濟所兼任副研究員林常青指出，台灣經濟外冷內熱，下半年民間消費將成為經濟成長的主要支柱。

2023-07-27 16:33