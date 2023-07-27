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投審會准了！海龍增資81億元建置離岸風場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
離岸風場示意圖。圖／聯合報系資料照片
離岸風場示意圖。圖／聯合報系資料照片

經濟部投審會今（27）日核准四件重大投資案，其中核准海龍控股股份有限公司增資新台幣81億210萬20元，用於離岸風場建置。

經濟部投資審議委員會今召開第1225次委員會議，會中核准及備查四件重大投資案，包含一件僑外投資和三件對外投資。其中，對外投資金額總計約9億304萬2,001美元，折合新台幣約278億3,537萬元。

經濟部投審會指出，今日通過荷蘭商 NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以新台幣81.02億元增資海龍控股股份有限公司，從事經營一般投資業，並轉投資至海龍二號風電股份有限公司、海龍三號風電股份有限公司，轉投資金額分別約為41億元、40億元。

對外投資部分，中國信託商業銀行股份有限公司以1億美元，提供一年期以上股東貸款予印尼 PT BANK CTBC INDONESIA，從事經營商業銀行業務。

此外，這次投審會還核准二件富邦人壽保險股份有限公司的投資案。第一件為富邦人壽以3925億韓元增資韓國富邦現代生命保險株式會社案（FUBON HYUNDAI LIFE INSURANCE CO., LTD.），從事經營人身保險業務。

第二件為富邦人壽以5億美元投資英屬開曼群島富衛集團有限公司（FWD GROUP HOLDINGS LIMITED），從事經營投資控股業務。

富邦人壽保險 新台幣

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