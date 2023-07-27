中研院下修經濟成長1.56% 民間消費是主力

我國經濟成長應再難保2%！中央研究院經濟所27日發布最新經濟預測，受到出口疲弱、製造業調整庫存、企業投資步調轉趨保守影響，經濟所大幅下修台灣今年的經濟成長率至1.56%；中研院經濟所兼任副研究員林常青指出，台灣經濟外冷內熱，下半年民間消費將成為經濟成長的主要支柱。

對外輸出負成長

中研院經濟所27日舉行「2023年台灣經濟情勢總展望之修正」記者會，下修全年經濟成長率至1.56%，和去年12月預測值2.41%相比，大幅減少0.85%。報告指出，消費成長仍保持韌性，估全年民間消費實質成長率達5.77%，但全球貿易成長放緩、終端市場需求疲弱，全年商品及服務輸出實質成長-6.05%。

儘管今年經濟成長「保2」落空，林常青表示，國際普遍預測經濟將回溫，加上台灣將有消費電子新品拉貨效應，以及AI、高速運算等商機帶動伺服器需求，第4季出口可望略現曙光。但林常青也指出，成長的訊號不是太強烈，因此預測會比較保守，第4季經濟成長率預測值也僅4.5%，比其他智庫的預測值都低。

小心中國經濟風險！

至於物價表現，雖然餐飲及娛樂服務需求續增，帶動服務類價格上漲，經濟所考量國際大宗物資價格走勢下降，商品類價格漲幅收斂，預估2023年全年消費者物價指數（CPI）為2.11%，去年底則是預估2.15%。

經濟所也列出影響下半年經濟發展的3大不確定因素，包含中國經濟下行風險、主要經濟體緊縮貨幣政策的遞延效果以及地緣政治風險，其中又以中國大陸經濟不確定性對台灣影響較大，必須審慎關注。

目前主要金融機構對我國經濟成長預測，央行1.72%、台經院1.66%、中經院1.6%，中研院預測1.56%目前是最低的預測值。去年中研院預估我國經濟成長率為2.41%，中研院當時指出，雖然國境開放，有望帶動消費動能持續提升，不過全球景氣降溫，廠商庫存壓力仍存，今年台灣貿易與投資仍將低迷。

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