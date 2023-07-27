台英啟動深化貿易夥伴關係 經貿辦四點說明未來方向

台英26日宣布啟動「深化貿易夥伴關係（ETP）」，將就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。對此，行政院經貿談判辦公室今（27）日指出，目前的目標是先就三項業已同意的議題進行談判，倘雙方能有共識，將分別簽署備忘錄，作為雙方未來執行時的依據，未來有機會繼續擴充其他議題。

經貿辦指出，台英雙方正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），雙方規劃將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資領域方面，雙方係為共同建立公平競爭的投資環境；在能源領域合作應對氣候變遷與推動去碳化；在數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。

經貿辦今日也補充四點說明：

一、台英深化貿易夥伴關係ETP目前會先就三個領域來討論，分別是投資、能源與淨零碳排及數位貿易。

二、在台英ETP架構下，未來台英會就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。

三、台英ETP保留未來擴增新領域議題的空間，待雙方完成投資、能源與淨零碳排、數位貿易三項議題後，未來有機會繼續擴充。

四、目前的目標是先就三項業已同意的議題進行談判，倘雙方能有共識，將分別簽署備忘錄，作為雙方未來執行時之依據。