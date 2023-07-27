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勞保年金到底改不改？行政院回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人林子倫。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
行政院發言人林子倫。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

工鬥團體今（27）日指出，勞工退休保障不足和勞保改革，提出明確具體且能夠保障勞工退休基本生活的政策方案。對此，行政院發言人林子倫今（27）日表示，明年將編列預算撥補1,000億元給勞工保險，至於制度面，會持續搜集意見與溝通，在兼顧保障目的、公平性的原則下通盤研議跟規劃，尋求共識保障勞工權益。

針對勞保基金，距離財務缺口大概還有五年，預估2028年破產。據統計，這十年來，勞保年金月領1萬以下的，始終佔10%以上，而月領2萬以下的，則一直高達60%以上。依照截至2022年底的最新統計，全國159萬領勞保年金的退休勞工中，有高達98萬，也就是61%的人，月領不到2萬，而更有17萬，等於超過10%的人，月領不到1萬。

但是，若依據主計總處最新的家庭收支調查，2021年平均每人每月的消費支出金額，就已經需要23,513元，顯見目前勞保年金的給付金額，仍不足以支應勞工退休生活所需。外界紛紛疾呼政府應該要盡快進行改革推動，今日工鬥團體也提出訴求希望政府或是未來的總統參選人可以盡快提出改革方案。

對此，林子倫表示，為了維持勞工保險運作的穩定，政府自2020年有持續撥補勞工保險基金，金額從200億元提高到450億元，其中在特別預算上也特別編列了300億元，給予額外的挹注，至於明年的規劃將會編列預算撥補1,000億元，且未來也會持續辦理。

至於外界所提到的勞工保險制度，未來也會請勞動部持續搜集意見與溝通，在兼顧保障目的、公平性的原則下通盤研議跟規劃，尋求共識保障勞工權益。

勞保年金 保險 退休

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