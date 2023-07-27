台美21世紀貿易倡議首批協定昨（26）日於立法院臨時會院會上無異議通過。此協定是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，也代表台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。

美方已就台美21世紀貿易倡議首批協定，於日前完成國會程序；台灣方面，立法院在7月召開臨時會，20日聽取各相關機關說明及詢答、24日全案審查完竣，決議照案通過，提報院會，院會討論前不須交由黨團協商，立法院臨時會院會昨日討論事項第1案即台美21世紀貿易倡議首批協定，立法院長游錫堃宣告決議照案通過。

立法院會通過台美21世紀貿易倡議首批協定，蔡總統第一時間在臉書上發文感謝朝野政黨攜手合作。她指出，這是台灣和美國自1979年以來結構最完整的貿易協定，內容涵蓋貿易便捷化、中小企業、反貪污、服務業規章和良好法規等五項議題，後續也將再展開七項議題談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，也為台美洽簽自由貿易協定（FTA），奠定基礎。