11月APEC會議 爭取更多夥伴

美國今年11月將主辦APEC經濟領袖會議，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中預定出席在舊金山召開的會議。

在台美21世紀貿易倡議首批協定鋪路下，鄧振中接受本報專訪指出，今年APEC的主辦國剛好是美國，因此與美國之間的互動往來應該是沒有太大問題，屆時我國將會積極爭取與其他國家有更多的接觸，盼能建立起屬於台灣自己的經貿網絡。

台英將要建立深化貿易夥伴關係（ETP），不過英國也在先前加入了跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是否能爭取到英國支持，對我國未來加入CPTPP有所幫助？鄧振中坦言，這點還言之過早，英國雖然加入CPTPP但仍未成為正式會員，簽署後的協定還需要拿回國會批准，其他會員國也是相同的作法，會員國各自都還有行政程序需要進行，因此英國在審核新入會國這點上並還沒拿到投票權。

不過，鄧振中話鋒一轉，英國這次願意與台灣建立ETP，已經是相當大的一個進展，畢竟英國在以前還是歐盟會員國時，並無法與其他國家簽署任何形式的協定，如今在脫離歐洲後，就必須建立起自己的經貿網絡，現在也能明顯看到英國正在積極地找尋各種方式與各國建立起經貿夥伴關係。台灣也因此成為了英國的合作夥伴選擇之一。

鄧振中說，在國際經貿上，很多時候都是必須要先長期的累積與經營，釋出善意，建立彼此互信基礎後，才能有更近一步的突破，就像是我國與美國一樣，並不是像外界所說的「一物換一物」。他更提到，台灣接下來也必須要在尋求更多機會，延伸更多觸角讓其他國家願意與我們建立夥伴關係。

11月即將舉辦的APEC經濟領袖會議，就會是一個絕佳的時間點，鄧振中說，屆時將會有各國領袖齊聚，且APEC更特別的一點是，會有民間企業代表出席，台灣最強的科技產業代表也會一起出席，政府也會聽企業的聲音，一起在APEC會議上提出討論，台灣也能憑藉著企業的強大力量去跟其他各國討論未來的經貿發展，希望能夠在未來台灣也能建立起屬於自己的經貿網絡。