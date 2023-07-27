台美貿易倡議 進階談三議題

台美21世紀貿易倡議首批協定昨（26）日通過立法院審查，促成台美簽署迄今以來結構最完整的貿易協定，最大的推手行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中接受本報專訪指出，接下來我國會持續與美國展開第二階段的談判，主要會先聚焦在環保、勞工、農業等三項議題。

鄧振中說，雖然台美21世紀貿易倡議並沒有涉及關稅，美國與其他各國都沒談及要簽訂自由貿易協定，主要還是因他們自己國內的政治考量暫時不想與其他國家簽訂關稅協定，但台美之間的經貿關係走到這一步已經算是相當大的進展。

對於接下來要談及的三項議題，鄧振中表示，這三項會是同時展開談判，目前相關單位都已經在著手準備，且這次談及的範圍也相對較大，預估談判團隊的規模將會比上次更大、來得更多人；特別是環保、勞工跟農業這三項議題都是對台美而言相當重要。

圖／經濟日報提供

台美諮商躍上更高台階，談判更深入一大步，產業憂心衝擊風雨欲來，不過，鄧振中透露，由於台美21世紀貿易倡議並未涉及到關稅議題，因此預估對於產業的衝擊不能說沒有，但會相對較小。

未涉及關稅，那談判內容、方向將會如何走？鄧振中以農業為例，因為不會談到關稅議題，因此在談論的過程中，對於雙邊的本土貿易往來衝擊會減少，鄧振中說，目前要跟美方談及的主要方向會是以設定標準、制定規則、訂出條文等來進行，畢竟它並不是只談及一項產業或是產品，而是整體產業來談判，就如同WTO裡面有規定出檢驗、檢疫規定、檢疫協定這類的規則，因此，不會像是之前我國進口美豬那樣訂出那麼細項的標準來，這部分會是等到有了台美21世紀貿易倡議的這個大框架後，才會進行細節的討論。

鄧振中也提到，接下來這三項議題已經進入前期的整備工作，但先前已經有首批協定的範例，雙邊的溝通管道也已建立，對於下一階段的談判就是會盡全力的準備好，等待雙方有了比較聚焦的時間點後就會公布。

就在台美經貿關係有了重大突破後，同一天，我國也在26日宣布與英國啟動深化貿易夥伴關係（ETP）。鄧振中指出，我方其實一直都在多方探詢與其他國家建立經貿關係往來的相關協定，跟英國也是已經過長時間的討論，最終雙方有了共識，就覺得時間點到了就可以宣布。鄧振中透露秘辛，英國在脫離歐盟後，開始尋求各國的經貿往來機會，在這點上與我國的狀況相似，才能促成這次的ETP。

台英ETP將以投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。鄧振中說，這三大領域，是雙邊目前比較有共識也相對聚焦的議題，但目前雙邊並未設限就只談這三項，接下來持續展開討論或談判後，也會陸續加入其他議題，有點跟台美21世紀貿易倡議一樣，雖然先有出架構，但後續還是陸續增加議題，因此在討論的議題上還有很大的空間可以討論。