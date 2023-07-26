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地檢署抓詐騙 NCC罰二類電信業者海峽電信30萬元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
近期國家通訊傳播委員會（NCC）忙罰業者「不落實查核」。圖／聯合報系資料照
近期國家通訊傳播委員會（NCC）忙罰業者「不落實查核」。圖／聯合報系資料照

詐騙簡訊滿天飛，近期國家通訊傳播委員會（NCC）忙罰業者「不落實查核」。NCC今（26）日處二類電信業者海峽電信未落實用戶資料查核，已違反電信法相關規定，裁處罰鍰30萬元。

海峽電信營運執照在今年5月底到期，轉為中華電信企業客戶。NCC說明，今年6月1日桃園地方檢察署指出，海峽電信未落實用戶資料核對，大量核發門號。根據調查，海峽電信營運期間有11家企業戶及數百位個人用戶，向中華電信（2412）申請了3萬門號，發出1.2萬門，但桃園地檢署發現其中1,000門號涉及詐騙簡訊發送，要求NCC進行相關行政措施。

NCC表示，3萬個門號中，目前還有1.8萬個門號尚未發出，中華電信已經停止發放，另外1,000個涉案門號被停用，中華電信與海峽電信的合約將在9月到期，不會續約。

NCC表示，行政訪查發現海峽電信確實未依第二類電信事業管理規則第27條第4項「經營者應核對及登錄其用戶之資料」之規定，依電信法第64條第2項規定，可裁處20萬-100萬元的罰鍰，這次裁處30萬元。

中華電信 NCC 詐騙

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