快訊

MLB／張育成化身「得點圈之鬼」連4場打點 紅襪勝王者勇士

被爆熱戀餐廳老闆 郭雪芙火大怒喊：我會自己找男友！

三星發表會今晚直播看這！Galaxy Z Fold5等7產品搶先看 摺疊機被讚「比它進步」

立院通過台美貿易倡議 陳建仁表達感謝

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院臨時會院會今（26）日無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，內容涵蓋貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題。對此，行政院發言人林子倫表示，感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內完成相關議案審查，全力支持，讓台美之間貿易往來朝更全面的互利互惠關係邁進，也為台灣日後加入各項國際組織打下最堅實的基礎。

台美21世紀貿易倡議自去年6月啟動後，在經過一年的談判後，終於在今年6月1日簽下首批協定，內容涵蓋五項議題，包括通關及貿易便捷化、法規制定程序透明化、反貪腐以建構可信賴的公正營商環境、服務業業者取得證照程序的透明及公正、台美合作增加中小企業參與國際經貿活動的機會等。

先前行政院長陳建仁在接受詢答時提到，本協定以塑造有助自由、公平的市場，以及強健經濟成長為目標，促進中小企業參與國際經貿活動，以帶來就業及成長，同時將強化我國在勞工、環保、反貪腐等新興議題與國際接軌，整體受益對象十分廣泛。

陳建仁說，本協定涵蓋跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、美墨加協定（USMCA）等高標準貿易協定的重要內容，彰顯台灣符合且能遵守高標準，是可信賴的貿易夥伴，為台灣與其他國家洽簽貿易協定帶來示範作用，也有助參與CPTPP等區域經貿協定。

立法院在7月20日聽取各相關機關說明及詢答、24日將全案審查完竣，並決議照案通過，擬具審查報告，提報院會討論，院會討論前不須交由黨團協商，立法院臨時會院會今天上午無異議通過。

對於立院無異議通過，林子倫隨後也發表聲明提到，對於立法院於今日上午通過台美21世紀貿易倡議協定，陳建仁院長感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內完成相關議案審查，全力支持台美貿易合作再深化，讓台美之間貿易往來朝更全面的互利互惠關係邁進，也為台灣日後加入各項國際組織打下最堅實的基礎。

林子倫表示，行政團隊將持續努力進行後續七項議題的談判，同時亦會秉持透明、公開的原則，與相關利益關係人、國會及社會各方意見者溝通，凝聚全民共識，以最高標準參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

立法院 陳建仁

延伸閱讀

立院通過台美貿易倡議首批協定 政院：努力後續談判

民安9號演習台南安平商港登場 演練飛彈擊中大樓過程逼真

合庫金銀董座人選是否有討論 陳建仁回應了

颱風杜蘇芮逼近 台南加強戒備易淹水熱區

相關新聞

立院通過台美貿易倡議首批協定 政院：努力後續談判

立法院臨時會院會今天無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定。行政院長陳建仁表示，感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內...

歐洲議會組團訪台 蔡英文、賴清德下午接見

歐洲議會外委會副主席白艾特（Urmas PAET）率團訪台，展開為期3天訪問行程。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府表達...

再被冒名詐騙 王鴻薇：林右昌、數發部要出面

冒用名人名義詐騙頻傳，國民黨立委王鴻薇今在臉書上透露，她又被冒名詐騙，要內政部長林右昌出面解釋，說說應該怎麼辦。林右昌的...

賴柯侯民調藏貓膩？3招壓制柯文哲 侯友宜能有起色嗎

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰曾說過，幫侯第一步是要提高民調，卻也多次爆料坊間民調問題大，更幾度點名民調公司失準。被譏諷為「侯老三」的侯友宜，民調能否逆勢反轉，攸關國民黨整體選情。不過，民調藏有「貓膩」不是新鮮事，調查技術、加權數字，都能造成蝴蝶效應，攪動選戰氛圍；國民黨全代會雖然表現大團結，但鴻海董事長郭台銘是否參選，牽動侯選情，成為關鍵變數。...

台美貿易首批協定二讀 國民黨團提附帶決議談判透明化

立法院臨時會今二讀通過台美21世紀貿易倡議首批協定，國民黨立法院黨團提出附帶決議，要求未來台美貿易協定談判，必須設立專區...

「蔡規賴隨」難滅「白宮說」的火 學者：賴清德不等於蔡英文

民進黨總統參選人賴清德本月10日與宜蘭鄉親座談時的「走進白宮」說，英媒「金融時報」19日報導相關言論引發美國疑慮，連日來府、院、黨全力滅火，指美國未曾向府及外交部表達過類似關切，賴清德近日更在多個不同場合強調將遵循蔡英文總統的「4個堅持」及他日前投書「華爾街日報」提出的「4大支柱」，維護台海和平現狀，並願在對等、尊嚴、不設前提下，與北京展開對話。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦