立院通過台美貿易倡議 陳建仁表達感謝

立法院臨時會院會今（26）日無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，內容涵蓋貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題。對此，行政院發言人林子倫表示，感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內完成相關議案審查，全力支持，讓台美之間貿易往來朝更全面的互利互惠關係邁進，也為台灣日後加入各項國際組織打下最堅實的基礎。

台美21世紀貿易倡議自去年6月啟動後，在經過一年的談判後，終於在今年6月1日簽下首批協定，內容涵蓋五項議題，包括通關及貿易便捷化、法規制定程序透明化、反貪腐以建構可信賴的公正營商環境、服務業業者取得證照程序的透明及公正、台美合作增加中小企業參與國際經貿活動的機會等。

先前行政院長陳建仁在接受詢答時提到，本協定以塑造有助自由、公平的市場，以及強健經濟成長為目標，促進中小企業參與國際經貿活動，以帶來就業及成長，同時將強化我國在勞工、環保、反貪腐等新興議題與國際接軌，整體受益對象十分廣泛。

陳建仁說，本協定涵蓋跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、美墨加協定（USMCA）等高標準貿易協定的重要內容，彰顯台灣符合且能遵守高標準，是可信賴的貿易夥伴，為台灣與其他國家洽簽貿易協定帶來示範作用，也有助參與CPTPP等區域經貿協定。

立法院在7月20日聽取各相關機關說明及詢答、24日將全案審查完竣，並決議照案通過，擬具審查報告，提報院會討論，院會討論前不須交由黨團協商，立法院臨時會院會今天上午無異議通過。

對於立院無異議通過，林子倫隨後也發表聲明提到，對於立法院於今日上午通過台美21世紀貿易倡議協定，陳建仁院長感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內完成相關議案審查，全力支持台美貿易合作再深化，讓台美之間貿易往來朝更全面的互利互惠關係邁進，也為台灣日後加入各項國際組織打下最堅實的基礎。

林子倫表示，行政團隊將持續努力進行後續七項議題的談判，同時亦會秉持透明、公開的原則，與相關利益關係人、國會及社會各方意見者溝通，凝聚全民共識，以最高標準參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。