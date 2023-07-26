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消費者苦哈哈！新北物價指數較去年同期再漲2.29%

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市主計處日前發布整體消費者物價指數(CPI)變動情形，今年6月份整體CPI為105.37，較去年同月漲幅達2.29%。記者曾吉松／攝影
新北市主計處日前發布整體消費者物價指數(CPI)變動情形，今年6月份整體CPI為105.37，較去年同月漲幅達2.29%。記者曾吉松／攝影

新北市主計處日前發布整體消費者物價指數(CPI)變動情形，今年6月份整體CPI為105.37，較去年同月漲幅達2.29%，主計處分析主要原因為去年受疫情影響，旅遊及住宿費用較今年相對價格上漲，漲幅5.71%，另外肉類、外食費及家庭用品等價格較上年為高所致漲幅2.25%，居住類漲幅則有2.20%，主因家庭用品等價格上漲所致。

主計處分析，近12個月整體CPI變動情形，上漲月份為去年7月、9月至10月、今年1月、3月至4月及6月，下跌月份為111年8月、11月至12月、112年2月及5月。

上漲月份原因為去年7月開始針對用電大戶調漲電價所致。9月因蔬菜及水果逢中秋節需求增加及季節交替影響致供給減少而價格上漲，加上補習及學習費調漲所致。

另10月因秋冬服飾新品上市，加上該月放寬邊境管制措施，國外旅遊團費調漲。今年1月因適逢春節依慣例給付禮金或禮品，理容服務費循例加價，且國內、外旅遊團費及旅館住宿費調漲，加上外食費因食材成本上漲調高。3月因蛋類及水果價格上漲，加上外食費因部分業者反映食材成本調高售價所致。

今年4月則是因春夏服飾新裝上市，加上清明連假旅遊費用調漲，以及外食費因部分業者反映食材成本調高。6月則因開始實施夏季用電費率，加上端午連假旅遊費用調漲，以及外食費因部分業者反映食材成本調高。

至於CPI下跌月份，則有去年年8月因成衣服飾折扣促銷及夏季水果盛產。11月因國內、外旅遊團費優惠促銷，加上冬季蔬菜及水果進入盛產期，供量充裕價格下跌。12月因部分國外旅遊團費較上月下跌所致。今年2月因農曆春節過後，個人照顧服務費及理容服務費價格回跌，加上秋冬蔬菜及水果供量充裕，且部分秋冬服飾特惠促銷。5月則因母親節檔期服飾折扣促銷，加上旅遊旺季結束，國內、外旅遊團費及旅館住宿費價格回穩所致。

外食 CPI

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