1.66% 台經院下修今年經濟成長率

台經院昨天發布最新經濟預測，由於上半年經濟成長不如預期，經濟不確定因素仍多，因此預測今年國內經濟成長率為百分之一點六六，較上次預測大幅下修○點六五個百分點。台經院也是繼亞洲開發銀行、中經院之後，另一家預測台灣今年的經濟成長率「不保二」的主要財經機構。

相對於主要機構持續下修台灣今年的經濟成長預測，國際貨幣基金（IMF）昨天發布「世界經濟展望」更新報告，將今年的全球經濟成長率預測從四月預估的百分之二點八，上修至百分之三，但仍比去年百分之三點五放緩。

IMF指出，上修的原因是美國躲過違約以及大西洋兩岸避免一場銀行業危機，使最近幾月的風險緩解；不過，因為生產力成長低迷和貿易遲滯，意味著經濟成長可能徘徊在百分之三點○的歷史低點好幾年。

IMF指出，先進經濟體的表現是今年全球經濟增速遠不如去年的主因，特別是製造業疲軟抵銷了服務業的貢獻。相形之下，開發中和新興經濟體今、明兩年的經濟活動預計保持穩定。IMF預測中國大陸今年經濟將成長百分之五點二，與四月的預測持平。至於IMF這次展望報告並未提到台灣的經濟成長率預測，四月報告的預測值則下修為百分之二點一。

此外，IMF認為央行對抗通膨的行動，將持續對經濟帶來壓力，預測美國聯準會最高會把利率調升到百分之五點六，高於四月預測，且明年開始降息。

在台灣的經濟前景方面，台經院院長張建一表示，雖然今年第一季及第二季內需表現很好，但光靠批發零售還不夠，因此下修今年經濟成長率到百分之一點六六。他說，下半年不確定因素很高，雖然科技業有些曙光，資通訊個人消費需求開始拉貨，會不會那麼強勁還要觀察，但科技業有些機會，傳產業則要看中國大陸下半年刺激內需措施是否發揮效果。

台經院指出，上半年因全球終端需求不振，商品存貨調整時間拉長，使得台灣上半年出口、外銷訂單、廠商進口資本設備、製造業生產指數等數據均呈雙位數衰退態勢，也令民間投資趨向審慎，加上中國大陸疫後經濟復甦不如預期，美歐下半年經濟前景仍不樂觀。

台經院經濟預測中心主任孫明德表示，雖然今年經濟下修，但因內需很好，屬「中用不中看」，民眾感受應該比前兩年的「中看不中用」還好。