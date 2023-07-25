保瑞自結近兩個月獲利公司強調還原後EPS應為9.74元

生技千金股王保瑞（6472）今（25）日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，被主管機關要求公布自結營運表現，5、6兩月歸屬母公司業主淨利4.56億元，年增158.8%，兩月每股盈餘5.9元，年增151.3%。不過保瑞強調，今年5、6月兩個月來自本業實際上營運的每股稅後淨利應為9.74元。

保瑞今日進行千元保衛戰，早盤一度跌至987元，盤中拉高至1030元，超越精華光學1025元障礙，尾盤收在1005元。

保瑞今日公告自結營運表現，6月稅前淨利1.76億元，年增20.58%，歸屬母公司業主淨利9,094萬，年增9.2%，單月每股盈餘1.18元，年增6.01%；5、6兩月稅前淨利6.83億元，年增138%，歸屬母公司業主淨利4.56億元，年增158.8%，兩月每股盈餘5.9元，年增151.3%。

保瑞說明，該公司去年9月收購安成藥業後，自今年1月下旬起於美國市場上市自有胃食道逆流學名藥產品Dexlansoprazole，營收及獲利皆遠優於當初收購時所預估之金額。根據與賣方簽訂的購買協議中「依照特定約定項目後之稅後營業淨利依約定比率進行分潤」，將優於預期而未估計在前期之或有對價超額部分於當期以「業外項目－透過損益按公允價值衡量之金融負債」表達，故使得今年5月至6月兩個月之稅後淨利減少約2億9,697萬元。如將此一分潤項目調整還原，則今年5月至6月兩個月來自本業實際營運之每股稅後淨利應為9.74元。

保瑞強調，此一調整項目係因收購之安成藥業旗下產品銷售狀況與獲利能力持續高於原管理階層預期，故雖須於保瑞合併財報中調整扣除，然安成藥業之產品競爭優勢及獲利能力並未受到任何影響。

其中，旗下自有Dexlansoprazole於美國市場佔有持續領先，且截至今年7月，除原有之兩張學名藥證核可（Par、Twi）外，美國FDA尚未針對該品項核發新的學名藥證，預期近期市場競爭態勢應仍可維持相對穩定，管理階層對於全年營運展望審慎樂觀。