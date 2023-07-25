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禁抖音到底行不行？ 鄭文燦、數位部給答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
有關是否要禁抖音，行政院副院長鄭文燦今日表示，數位部也會針對這些通訊軟體，發布評估報告，希望給使用者做參考，目前在公部門的部分2020年就已經全面停止使用。路透
有關是否要禁抖音，行政院副院長鄭文燦今日表示，數位部也會針對這些通訊軟體，發布評估報告，希望給使用者做參考，目前在公部門的部分2020年就已經全面停止使用。路透

有關是否要禁抖音，行政院副院長鄭文燦今（25）日表示，數位部也會針對這些通訊軟體，發布評估報告，希望給使用者做參考，目前在公部門的部分2020年就已經全面停止使用。另外，數位部也表示，至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，因涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部參與行政院跨部會會議，並由行政院綜合考量各界意見決定。

鄭文燦今天視察「機場捷運延伸線A22老街溪站」時被問及，抖音危害國家安全，行政院去年曾研商反制，請問副院長行政院目前有些因應的措施？另外CPTPP文件疑似外流，外交部還在查，強調不排除認知作戰，如果是外洩的話，要如何處置？

鄭文燦說，在2020年，行政院就已經研議按照資通安全管制規定，公部門，包括其場域不能夠使用TikTok，這個規定已經在執行，不過民間的部分，我們並沒有禁止，公部門也是用行政命令來禁止，沒有用法律。不過在TikTok可能涉及的，包括個資的風險、包括演算法衍生資訊過濾的問題，數位部也會針對這些通訊軟體，發佈評估報告，希望給使用者做參考，目前在公部門的部分2020年就已經全面停止使用。

數位部則表示，數位部對於抖音或TikTok（國際版） 等相關軟體是危害國家資通安全產品，已經從2019年行政院公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。數位部以國家資安的角度進行管理，限制公部門使用有資安疑慮的產品，也包含APP，避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

數位部說，至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，因涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部參與行政院跨部會會議，並由行政院綜合考量各界意見決定。

另外，鄭文燦也提到，CPTPP的文件有涉及外流，其中有真有假，國安局正在追查訊息來源，我們不排除是假訊息作戰，要干擾台灣申請參加CPTPP的一些相關程序，我們會保持這個最高的警覺，讓台灣申請CPTPP的各項準備工作可以完善、可以安全。

數位部 鄭文燦 抖音 資安 TikTok

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