鄭文燦：政府融資保證機制 金融業可助陣八千億的淨零碳排升級投融資

副閣揆鄭文燦今日在出席永豐金的「永續前瞻論壇」時指出，希望金融業能在產業的製程改善、能源消耗降低、材料廢棄物處理等面向協助投融資。其中，政府已提出317億預算作為融資保證，經過乘數效果最高可放大到8千多億元，包括數位轉型、淨零轉型，減碳模組都為重要項目，除了融資保證也將提供包括利息補貼、融資優惠。

他表示，2016年開始政府推動非核減煤，增氣（天然氣）展綠，同時，除了自願性的RE100，供應鏈減碳排，未來綠電綠能需求比想像中高很多：「綠能的前瞻化、多元化都要加進來！」例如，浮動式、綠氫的製造或運輸、混氫燃燒等12項關鍵科技，另外，成熟科技要導入模組化，創新要成熟化，商業化，前瞻科技則是繼續研究，每年會投入平均150億元預算不斷投入，例如台電的大林、興達電廠，現在就要用混氫燃燒來降低碳排，又例如中鋼也有碳捕捉技術，把產鋼過程的二氧化碳轉變為其他原料。

鄭文燦強調，淨零轉型是跨世代、跨產業、跨國界的全球行動計畫，國家企業到公民都要面對，尤其是格拉斯哥第26次峰會，已提出要有氣候變遷的法制，要訂目標，未來包括法制化、科技投入、金融支持，這三樣在推動淨零碳排時，都不可或缺。

鄭文燦表示，蔡總統在2021年世界地球目宣布台灣加入淨零碳排轉型國家的承諾，是第18個國家，去年國發會公布2050淨零碳排路徑及總說明，提出12項關鍵戰略，包括前瞻，氫能，碳補捉，風電，離岸風電浮動式發展，循環經濟，都是重點項目：「現在如何走向未來，未來如何決定現在，都是重點！」

對台灣碳排量，他表示，台灣目前總碳排量2兆6000多萬噸，2030年之前的減碳非就要達到相當目標，因此，今年氣候變遷法，再生能源發展條例都已完成修法，8月份碳權交易所即將掛牌，初期碳排用電大戶納入，8月並將成立環境部，以及五個二級單位，包括氣候變遷署，循環資源署，環境管理署，化學物質管理所，環境研究院，共同努力導向環境治理。

鄭文燦指出，減碳現在更有急迫性，地球升溫要回到工業革命之前的1.5度為基準，去年已用掉1.1度，今年7月已到歷史最高點，極端氣候帶來的災害愈來愈多，所有國家也提高預算來增加韌性，淨零轉型數位轉型是產業發展要共同面對的，生產、商業、能源、運輸、農業、居住等六大部門都將面對轉型挑戰。