6月工業、製造生產指數 連13黑

經濟部統計處昨天公布六月工業生產及製造業生產統計，工業生產指數為八十三點八六、衰退百分之十六點六，製造業生產指數為八十三點○三、衰退百分之十七點一；兩者均為「連十三黑」。

經濟部也公布第二季及上半年統計。第二季工業及製造業生產指數均衰退約百分之十八，為十四年來最大減幅。上半年工業生產指數年減百分之十七點五、製造業生產指數年減百分之十八點二；兩者為十三年來最大減幅。

統計處預估，七月製造業生產指數預估年減百分之十七至年減百分之十三，減幅有望持續收斂。

而製造業生產指數連十三黑，也衝擊相關產業的員工。勞動部昨天發布最新無薪假（減班休息）統計，目前製造業有二三七家、八四二一人實施無薪假，較上期增加十五家、五一二人，包括一家自行車零件業接續通報近百人；另有晶片代工測試及封裝、印刷電路板、化學製品、家具、電子裝置系統等五家業者，各通報四十多人實施無薪假。

統計顯示，整體無薪假人數再次突破萬人，現有六二五家、一萬五七五人實施無薪假，其中製造業增加五一二人，受到製造業訂單減少連動影響，批發零售業這期無薪假增加廿一家、一○一人，但大多是小型公司。

在各業中，製造業是唯一重災區，實施無薪假人數占整體八成。勞動部表示，受到訂單減少影響，製造業整體狀態須持續關注。

雖然整體生產指數表現不佳，經濟部統計處副處長黃偉傑指出，六月存貨量指數已較去年六月低，顯示去化庫存已達到一定階段。但黃偉傑也說，工業生產指數要觸底反彈，除了庫存量減少之外，還須搭配終端市場需求回籠，但目前還是沒有正面訊號，因此七月預估跌幅並未大幅收斂；全年要翻正雖然有難度，但有信心可以回歸往年「逐季成長」趨勢。

相對於工業和製造業生產指數持續衰退，零售業及餐飲業營收在六月、第二季及上半年營收均創同期新高。經濟部預估，零售、餐飲業雖下半年均因高基期而增幅收斂，但若無遇上「黑天鵝」，兩個產業全年可望締造歷史新高。