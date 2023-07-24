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製造業無薪假續升溫！一家自行車業者通報近百人、這五家各通報40人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

製造業無薪假情勢持續升溫。勞動部今（24）日發布最新無薪假（減班休息）統計，目前製造業有237家、8,421人實施無薪假，較上期增加15家、512人，包括一家自行車零件業接續通報近百人；另有晶片代工測試及封裝、印刷電路板、化學製品、傢俱、電子裝置系統等五家業者，各通報40多人實施無薪假。

統計顯示，整體無薪假人數再次突破萬人，現有625家、10,575人實施無薪假，較上期新增47家、660人。其中，製造業增加512人，受到製造業訂單減少連動影響，批發零售業這期無薪假增加21家、101人，惟多為小型公司。

勞動部勞動條件及就業平等司官員表示，這期製造業，有一家自行車零件接續實施近百人，該公司是每月通報實施，且戰且走，每月休二天至16天。

官員表示，另有五家業者各通報40人至50人，涵蓋晶片代工測試及封裝、印刷電路板、化學製品、傢俱、電子裝置系統等製造業，實施期間有一個月、三個月，天數為四到六天；官員表示，這些廠商有的為接續實施，有的是今年曾經實施過無薪假。

在各業中，製造業是唯一重災區，實施無薪假人數占整體八成。勞動部表示，受到訂單減少影響，製造業整體狀態須持續關注。

統計顯示，四大製造業中，以金屬機電138家、4,937人數多；其次是化工業的35家、1,706人。資訊電子業現則有35家、1,338人實施無薪假，民生工業則有29家、440人。

各業中，繼製造業之後，實施無薪假人數次之是批發零售業967人；第三則是支援服務業（含旅行社）566人。至於運輸倉儲業、住宿餐飲業現僅58人、147人實施無薪假，已呈全面降溫。

無薪假 製造業

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