杜蘇芮防颱會議 王美花：確保水電油氣維生供應穩定

經濟部長王美花今（24）日召集台水、台電、中油公司、能源局、水利署及國營會等單位，針對中度颱風杜蘇芮可能帶來的強風豪雨，逐一盤點各項整備工作均已落實完成，提醒同仁做到確認再確認，確保水電油氣的供應穩定。

王美花要求，台電完成防災設備與備料盤點，以及颱風期間在安全前提下，搶修人力的預備待命；中油妥善調度運輸油、氣船隻，穩定油、氣供應；也要求能源局聯繫風電及光電業者，務必加強防颱措施。

針對颱風強降雨可能帶來淹水風險，水利署已盤點各縣市內外水易致災熱點，加強瓶頸段清淤，並加強各水庫高濁度應變及調度備援。各水庫管理單位也預先無聲測試放水廣播系統正常，除防範淹水減少災情，也要做好穩定供水準備。

王美花強調，由於台灣近四年無颱風登陸，民眾恐對水庫放水警戒或廣播不熟悉，請適當提醒民眾知悉。

依據中央氣象局最新情資，杜蘇芮颱風路徑南移，台南、高雄與屏東等縣市為本次降雨熱區，請各單位與地方政府成立群組即時通報、密切聯繫應變訊息，並提醒地方政府辦理抽水機功能測試，並回報以掌握妥善率，相關整備工作也要告知提醒民眾，確保民眾生命財產安全，讓災害減至最低。