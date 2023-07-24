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連13黑 6月工業生產指數83.86 年減16.63%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

經濟部公布6月工業生產指數為83.86，較5月減少1.40%，較去年同期減少16.63%；製造業生產指數83.03，年減17.15%，一如預期均為連13黑；累計上半年，工業生產年減17.59%，製造業生產年減18.29%。

經濟部表示，6月的製造業生產指數仍黑，主要因為全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，加上產業鏈持續庫存調整所致。

而在資訊電子產業方面，經濟部表示，因消費性電子產品需求疲弱，加上產業鏈持續去化庫存，因此電子零組件業年減22.40%，電腦電子產品及光學製品業亦年減11.09%，但伺服器、無線通信設備續呈增產，抵銷部分減幅。

至於傳統產業，經濟部指出，因終端市場需求不振，廠商配合產銷採取檢修或計畫性調降產能利用率因應，加以設備投資意願保守觀望，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減16.68%及17.41%，機械設備業亦年減17.51%；汽車及其零件業年減2.42%，主因汽車零件配合汽車產線調整及外銷訂單減弱而減產，惟燃油小型轎車受惠晶片供應穩定及買氣熱絡，抵銷部分減幅。

展望未來，經濟部認為，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上下半年消費性電子新品將陸續推出，可望挹注我國製造業生產成長動能，但全球通膨、升息、俄烏戰爭、美中科技爭端等不確定因素仍在，恐抑制我國製造業生產表現，需密切關注並審慎因應。

工業生產指數 經濟部 製造業

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