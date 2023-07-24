蔡總統接見世總回國訪問團 盼與台商攜手讓台灣成為國際重要產業據點

蔡總統今（24）日接見「世界台灣商會聯合總會第29屆回國訪問暨投資考察團」時表示，政府持續改善經商投資環境，帶領台灣穩健向前行。歡迎台商朋友們一起加入投資行列，將台灣打造成綠能、航太及循環經濟等重要產業據點，抓住國際市場的商機。她也期待，未來大家繼續攜手合作，打造更繁榮、永續的台灣。

蔡總統致詞時感謝台商透過各種行動，在各領域大力幫助台灣和各國深化交流合作。大家都很努力幫助台灣拓展對外經貿合作，這也是政府非常重視的目標。現階段，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。接下來，希望推動洽簽台美「避免雙重課稅協定」，提供企業更多利基。

蔡總統指出，去年台灣已經提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期盼世總和各地台商會能夠發揮影響力，爭取更大的支持力量，協助台灣加入CPTPP，強化台灣的經濟韌性。

她表示，雖然這幾年面對全球性的疫情、通膨等挑戰，不過，政府也持續改善經商投資環境，帶領台灣穩健向前行。今年瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「世界競爭力年報」，在64個受評比國家中，台灣排名第六，整體排名連續第五年進步，也是2012年以來最佳表現，證明台灣整體的國力和產業體質都持續進步。

蔡總統提到，台商這次回國有參訪台灣的產業，包括綠能、航太以及循環經濟等等。這些產業都是國際上重要的發展趨勢，在政府的大力支持下，這幾年來，不斷在台灣擴大發展。她歡迎台商朋友一起加入投資行列，將台灣打造成國際上的重要產業據點，抓住國際市場的商機。

蔡總統指出，世總及各地台商會一直是台灣很重要的民間力量及合作夥伴。政府會請僑務委員會協助，邀請各位在海外的員工多多來台灣旅遊，促進台灣和國際友人的連結。她也期待未來繼續攜手合作，打造更繁榮、永續的台灣。