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台美21世紀貿易倡議 一小時內通過初審

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
時力立委陳椒華於附帶決議提出要行政院兩個月內提出《吹哨者保護法》送立院審議，經過溝通無果，最後賴瑞隆決議保留，後續送院會處理。記者鍾泓良／攝影
時力立委陳椒華於附帶決議提出要行政院兩個月內提出《吹哨者保護法》送立院審議，經過溝通無果，最後賴瑞隆決議保留，後續送院會處理。記者鍾泓良／攝影

立法院經濟委員會今（24）日進行「台美21世紀貿易倡議」首批協定聯席審查，其中討論主案無異議通過。在野黨會中提出九項附帶決議，除了一案無法取得共識，其他均原案或修正通過，全案通過初審。

立法院臨時會20日、21日及24日安排三天審查，並由經濟、內政、外交及國防、財政、司法及法制、社會福利及衛生環境六委員會聯席審查。

針對台美21世紀貿易倡議首批協定主案，本次會議主席、民進黨立委賴瑞隆會議開始6分鐘即通過主案，進入九項附帶決議審查。

其中，國民黨立委江啟臣提案，現在台美21世紀貿倡目前僅完成五項議題，後續還有七項議題有待雙方談判簽署，要求行政機關應先徵求國會意見，或會同立法院及相關部會、機關舉辦公聽會。

民進黨總召柯建銘表示，台美21世紀貿倡過去都有在經委會、外交及國防委員會都有進行專案報告，行政部門都樂於溝通，最後決議刪除「…然行政機關卻未能主動落實…」等文字後通過。

第二、第三項附帶決議則涉及會議揭露給相關領域團體、民間團體參與。其中時力提案將談判內容、時程、進展等須蒐集利害關係人及民間團體意見，並送立院查照。行政院經貿談判辦公室（OTN）回應，有關於談判內容、時程跟進展等涉及機敏事項不宜列入附帶決議，經討論不納入。

而第五案台美將反貪腐列為重點，時力立委陳椒華於附帶決議提出要行政院兩個月內提出《吹哨者保護法》送立院審議。但法務部次長陳明堂說明，反貪腐相關法令散佈在各法當中；揭弊者保護法相關條文，各界仍有意見需要溝通，建議改為「儘速提出」，而非二個月內。

然而，陳椒華堅持必須要納入，經過溝通無果，最後賴瑞隆決議保留，後續送院會處理。

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