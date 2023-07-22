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6月產業用電量 僅半導體微升

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

台灣綜合研究院昨（廿一日）發布六月台灣ＥＰＩ電力景氣指數，六月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少百分之四點一九，整體產業電力景氣燈號連續九個月呈現衰退藍燈。台綜院表示，六月國內產業生產用電跌幅較五月略為擴大，只有半導體業用電量成長較上月提高，抵銷部分經濟成長跌勢。

六月台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退百分之三點九二，製造業用電減少百分之五點二八，服務業用電減少百分之二點二四。

儘管六月半導體業用電量成長率約百分之四點五，相較五月成長幅度雖有提高，但長期成長趨勢弛緩，電力景氣燈號維持衰退的藍燈，且由於半導體業高階製程訂單與出口減少，與用電量兩者走勢來看，產業景氣仍維持偏弱態勢。

半導體業受全球經濟環境影響，抑制終端市場需求，晶片需求下滑情形持續擴散，客戶進行庫存調節且下單謹慎，致產能利用率下降，即使ＡＩ相關需求增加，仍不足以抵銷景氣循環周期影響。

台綜院指出，時序進入年中，全球景氣趨緩，國際終端需求依舊疲軟，加上中國大陸疫後經濟紅利未如預期，影響台灣出口與投資低迷不振，外銷訂單連十黑，廠商持續進行庫存調整，經濟仍是維持下行態勢。

台綜院也提到，二○二三年上半年全球景氣復甦腳步較預期緩慢，終端需求疲軟趨勢蔓延，我國經貿動能持續萎縮。六月國內產業用電量跌幅擴大，半導體業用電成長雖有小幅回升，但仍無法帶動六月經濟重返正成長行列，預估第二季經濟表現仍壟罩衰退陰霾中。

當前國際景氣逆風而行，抑制內外需成長動能，經濟表現雖可逐季改善，但尚未出現反轉訊號，後續仍有待觀察。

景氣燈號 六月 半導體

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