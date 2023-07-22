四大國營事業 獎金再增2個月

經濟部昨宣布，行政院核定國營事業去年工作考成等第，經濟部所屬四家國營事業台電、中油、台糖、台水均為甲等，全公司依規定可核發總額兩個月考核獎金，年終獎金共四點四個月。

不過去年台電及中油各大虧逾二千多億元，也能再領二個月獎金？經濟部說，台電及中油主要是配合政府穩定物價政策，吸收國際燃料價格大漲成本，經營績效獎金審議會認為上述原因無關公司經營績效，不應影響兩家公司工作考成相關財務指標評分。

台電公司去年還曾發生三○三大停電事件，經濟部則說，已在該公司「提高供電可靠度」、「發電機組可用率」、「電力供應穩定策略」以及「顧客滿意度」等指標加重扣分。不過台電全年配合政府推動多項重大績效，又積極發展綠色再生能源，經綜合考量仍給予台電公司甲等獎勵。

「油電兄弟」去年都不好過，但幾家歡樂幾家愁，台糖去年獲利廿四點五億元；台水稅前盈餘一點四億元，甩掉連續二年負成長。